Dünyanın ilk seks oyuncağı bu mu?

T24

Almanya’daki bir mağarada bulunan, silt taşından yapılmış, penise benzeyen nesneyi inceleyen Tubingen Üniversitesi uzmanları, bu nesnenin hem ateş yakmak için hem de bilinen ilk seks oyuncağı olarak kullanıldığını düşündüklerini açıkladı. Bilim insanları bu çok amaçlı objeyi birkaç parça halinde bulmuş ve parçaları birleştirerek bütünlemiş. Neandertallerden sonra yaşayan modern insanların dönemine ait bir mağarada bulunan seks oyuncağının kırılıp işlevini yitirdikten sonra bir kenara atıldığı tahmin ediliyor. Oyuncağın neden kırıldığıysa bilinmiyor.