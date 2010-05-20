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Yaşam

Dünyanın ilk seks oyuncağı bu mu?

Bilim insanları, 30 bin yıllık nesnenin dünyanın bilinen ilk seks oyuncağı olduğunu düşünüyor.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - Bilim insanları, 30 bin yıllık nesnenin dünyanın bilinen ilk seks oyuncağı olduğunu düşünüyor.

Dünyanın ilk seks oyuncağı bu mu?

Almanya’daki bir mağarada bulunan, silt taşından yapılmış, penise benzeyen nesneyi inceleyen Tubingen Üniversitesi uzmanları, bu nesnenin hem ateş yakmak için hem de bilinen ilk seks oyuncağı olarak kullanıldığını düşündüklerini açıkladı. Bilim insanları bu çok amaçlı objeyi birkaç parça halinde bulmuş ve parçaları birleştirerek bütünlemiş. Neandertallerden sonra yaşayan modern insanların dönemine ait bir mağarada bulunan seks oyuncağının kırılıp işlevini yitirdikten sonra bir kenara atıldığı tahmin ediliyor. Oyuncağın neden kırıldığıysa bilinmiyor.

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