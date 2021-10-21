Dünyanın ilk sanatçı robotu Ai-Da, "casusluk şüphesiyle" gözaltında tutuldu

Dünyanın ilk gerçekçi sanatçı robotu Ai-Da, Mısır’da gerçekleştireceği sergisi öncesi “güvenlik gerekçeleriyle” gözaltında tutuldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, sanatçı robot Ai-Da’nın bugün Keops Piramidi’nde eserini sergilemesi bekleniyor.

Öte yandan Mısır gümrük kontrolünde robot, geniş çaplı bir casusluk operasyonunun parçası olduğuna dair “güvenlik şüphesiyle” gözaltında tutuldu.

Daha sonra serbest bırakılan Ai-Da’nın arkasındaki insan Aidan Meller “İngiliz Büyükelçisi gece boyunca Ai-Da'nın serbest bırakılması için çalıştı. Gerçekten çok stresli” dedi.

Meller, Ai-Da’nın ilk olarak bir modemi olduğu daha sonra da gözlerinde resim yapmasına yardımcı olan kameralar olduğu için gözaltına alındığını söyledi. Meller “Modemi çıkarabilirdim ancak gözlerini çıkaramazdım” dedi.

Robot, serginin başlamasına saatler kala serbest bırakıldı.

Ai-Da ve heykel eseri, özel kargo uçağıyla “Forever Is Now” isimli sergi için Kahire’ye gönderilmişti.