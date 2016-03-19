Dünyanın ilk sanal gerçeklik sineması açıldı

Dünyanın ilk Virtual Reality (VR) yani sanal gerçeklik sinema salonu Hollanda'nın başkenti Amsterdam’da hizmete açıldı.



Mashable'da yer alan habere göre; Samhoud Media tarafından açılan sinemeda, büyük bir projeksiyon perdesi önündeki yuvarlak dizilmiş sandalyelerden oluşan salonda, biletli izleyicilere, sanal gerçeklik kulaklıkları ve gözlükleri veriliyor. Şimdilik büyük bütçeli filmlerin gösterilemediği sinamada 14 dolar karşılığında 35 dakikalık bir film paketi izlenebiliyor.



VR sinemanın kurucusu Samhoud Media şirketi, Avrupa’nın çeşitli lokasyonlarında pop-up sanal gerçeklik standları kurararak seyircilerin ilgisini ölçtü. Gelen cevapların değerlendirilmesi üzerine ilk VR sinemanın ilginin yüksek olduğu Amsterdam'da kurulmasına karar verildi.

