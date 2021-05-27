Dünyanın ilk ressam robotu yeni sergi açtı: "Sanatın insana ait olduğu fikrine meydan okuyor"

Ai-Da adlı bir insansı robotun çizdiği otoportreler, Londra'daki yeni bir sergide sanatseverlerle ve teknoloji meraklılarıyla buluştu.

Dünyanın ilk ressam robotu diye nitelenen Ai-Da'nın yaratıcılarına göre bu sergi, sanatın yalnızca insana ait olduğu fikrine meydan okuyor.

Ai-Da, yapay zeka sayesinde resim yapabiliyor, nesneleri şekillendirebiliyor, hareket ettirebiliyor, göz kırpabiliyor ve konuşabiliyor. Ayrıca bir kadın gibi görünen, insan boyutuna uygun bir android sanatçı.

Robotun gözleri aslında kendisine "bakmasına" ve gördüklerini kopyalamasına olanak tanıyan kameralar.

Robotik kollar, gerçekçi portreler oluşturabilen bir yapay zeka algoritması tarafından kontrol ediliyor.

Aynı zamanda yapay zeka, insan sanatçıların yarattığı eser örneklerinde kullanılan teknikleri ve renk şemalarını da içeriyor.

Independent Türkçe'den Çağla Üren'in The Guardian'dan aktardığına göre, Birleşik Krallık'taki Oxford Üniversitesi ve Leeds Üniversitesi'nden programcılar, robotik uzmanları ve psikologlardan oluşan bir ekip, 2017 ve 2019 arasında Ai-Da'yı geliştirdi.

Robot adını ilk bilgisayar programcılarından biri olarak kabul edilen, Britanyalı öncü matematikçi Ada Lovelace'den ve yapay zekanın İngilizce kısaltması AI'dan aldı.

Livescience'ın aktardığına göre geçmişte Ai-Da'nın çalışmaları karmaşık matematiksel modellere dayanan soyut resimlerden oluşuyordu ve ilk sergisi 1 milyon doların üzerinde satışa sahne olmuştu.

Şimdiyse bir makinenin yaptığı ilk otoportreler ortaya çıktı. Bu eserlerden üçü 18 Mayıs 29 Ağustos arasında "Ai-Da: Robotun Portresi" başlıklı halka açık bir sergide yer alıyor.

Ai-Da'nın tasarımında rol oynayan galerici Aidan Meller, "Bu görüntüler rahatsız etmek için" diyor:

"İnsanlığın nereye gittiğini sorgulamayı hedefliyor: Teknoloji bu kadar çok alana yayılıyorsa insanın rolü nedir?"