Dünyanın ilk peyniri bulundu

Polonya’daki bir araştırmada 34 kilden yapılma kabın içindeki kimyasal analiz sonucu 7500 yıl öncesine dayanan peynir yapma işleminin izlerine rastlandı.



Dünyada peynirin ilk kez 7500 yıl kadar önce yapıldığı belirlendi.

Söz konusu keşif, bilim adamlarının Polonya'da bulunan en az 7500 yıllık 34 kilden yapılma eleğin ne için kullanıldığını belirlemek amacıyla elek parçaları üzerinde yaptığı kimyasal analiz sonucu ortaya çıktı.

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nden Richard Evershed başkanlığındaki ekibin yaptığı kimyasal analizler, kilden elek parçalarının üzerinde, aynı bölgede bulunan diğer yemek pişirme ve saklama kaplarına oranla büyük miktarda yağlı süt çökeltisi bulunduğunu ortaya koydu.

Bilim adamları bu bulgunun eleklerin ekşimiş sütteki yağ açısından zengin kesilmiş süt ile suyunu birbirinden ayırmak için kullanıldığını gösterdiğini ve bunun da basit bir peynir yapma işlemi olduğunu bildirdi.

Evershed, Nature dergisinin internet sitesinde yayımladıkları bilimsel çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunun peynir yapımıyla bağlantılı olması oldukça ikna edici bir sav. Bu kadar çok çaba gerektiren çok sayıda mandıra işlemi yok" diye konuştu.

Çalışmayı değerlendiren, Vermont Üniversitesi Beslenme ve Gıda Bilimleri Profesörü ve "Peynir ve Kültür" adlı kitabın yazarı Paul Kindstedt de "Eleklerde bulunan yağlı süt çökeltisinin peynir dışında bir şey için kullanıldığını düşünmek mümkün değil" dedi.

Pek çok uzmanın ilk peynirin 9500 yıl kadar önce Türkiye'de yapıldığı görüşünü dile getirdiğini kaydeden Kindstedt, ancak elde buna dair somut bir kanıtın bulunmadığını sözlerine ekledi.