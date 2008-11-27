Dünyanın ilk leylek hastanesi yenileniyor

Bursa'da 19. yüzyılda Osmanlılar tarafından başta sakat leylekler olmak üzere göçmen kuşların bakımının yapılması amacıyla kurulan ve dünyanın ilk hayvan hastanesi olan ''Gurabahane-i Laklakan (Düşkün Leylekler Evi)'', Osmangazi Belediyesi'nce yeniden yaptırılıyor.



Yıllar içinde bakımsızlıktan yıkılan, ünlü edebiyatçı Ahmet Haşim'in ''Bilmem Bursa'yı gezerken gördünüz mü? Haffaflar Çarşısı'nın ortasında bir meydan var. Bu meydan malul hayvanların düşkünler yurdudur. Kanadı, bacağı kırık leylekler, bunamış kargalar halkın sadakasıyla yaşarlar'' diye bahsettiği Gurabahane-i Laklakan, belediyenin aldığı sivil mimari örneği bir binada yeniden oluşturuluyor.



Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe, ''Gurabahane-i Laklakan'' olarak kullanılacak binanın yenileme çalışmaları nedeniyle düzenlenen törende, Osmanlı'nın hayvan sevgisini gösteren dünyanın ilk hayvan hastanesini yeniden canlandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Göçmen kuşlar hastanesinin, yüzyıllar önce dünyada henüz insan hakları tartışılırken Osmanlılar tarafından kurulduğunu belirten Altepe, şunları kaydetti:



''Ecdadımız, hayvan haklarının korunması için kanunlar çıkarmış. Bu hastanede her türlü kuşun bakımı ve tedavisi yapılmış. Bu sadece bizim kültürümüzde olan bir şey, bizde olan bir şey. Bununla gurur duymamız gerekiyor. Bu kültürü yaşatmak için de elimizden geleni yapmalıyız.''



Bu kapsamda tarihi Irgandı Köprüsü'nün yanındaki sivil mimarlık örneği yapıyı kamulaştırdıklarını bildiren Altepe, şöyle devam etti:

''Tarihi yapının restorasyonu için röleve ve restorasyon projelerini hazırladık, şimdi de projeleri uyguluyoruz. Restorasyon tamamlandığında burası hem sağlık tesisi hem de sosyal tesis olarak hizmet verecek. Binanın bir bölümünde hayvan sağlığı ve tedavisiyle ilgili çalışmalar yapılacak. Veteriner ekiplerimiz haftanın belirli günlerinde burada hizmet verecek. Bunun dışında bina sosyal amaçlı da kullanılacak.''



Toplam kullanım alanı 350 metrekare olan bina, 3 kattan oluşuyor. Hayvan sağlığı ve rehabilitasyonu konusunda, giriş katta hizmet verilecek. Binanın arka tarafındaki 50 metrekarelik bahçe de düzenlenerek yapının müştemilatı olarak kullanılacak. (AA)

