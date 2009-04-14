T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dünyanın ilk kopya tek hörgüçlü devesi doğdu

Dünyanın ilk kopya tek hörgüçlü devesi Dubai'de dünyaya geldi.

14 Nisan 2009 03:00

Dünyanın ilk kopya tek hörgüçlü devesi Dubai'de dünyaya geldi.

Araştırmacılardan Nisar Vani, 8 Nisanda Dubai'deki laboratuvarda dünyaya gelen devenin, dünyanın ilk kopya devesi olduğunu belirtti.

Vani, Dubai'de tek hörgüçlü develerin süt üretiminde ve yarışlarda çok sık kullanıldığını söylerken, bilim insanı Lulu Skidmore da araştırmaların süt üretimi ve yarışlara uygun genlerin korunma yollarını gösterdiğini ifade etti.

Araştırmacılar, bu gelişmenin deve ırkının iyileştirilmesine önemli bir adım olduğu vurgulandı.

5 yıl süren araştırmaların ardında dünyaya gelen ve İncaz adı verilen devenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Araştırmacılara maddi desteği Dubai Şeyhi Mumammed Bin Raşid el Maktum verdi.

Aynı merkez 1998'de tek hörgüçlü deveyi ve bir lamayı çiftleştirmiş, bu çiftleşmeden dünyaya gelen hayvana "cama" adı verilmişti.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24