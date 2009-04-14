Dünyanın ilk kopya tek hörgüçlü devesi doğdu

Dünyanın ilk kopya tek hörgüçlü devesi Dubai'de dünyaya geldi.



Araştırmacılardan Nisar Vani, 8 Nisanda Dubai'deki laboratuvarda dünyaya gelen devenin, dünyanın ilk kopya devesi olduğunu belirtti.



Vani, Dubai'de tek hörgüçlü develerin süt üretiminde ve yarışlarda çok sık kullanıldığını söylerken, bilim insanı Lulu Skidmore da araştırmaların süt üretimi ve yarışlara uygun genlerin korunma yollarını gösterdiğini ifade etti.



Araştırmacılar, bu gelişmenin deve ırkının iyileştirilmesine önemli bir adım olduğu vurgulandı.



5 yıl süren araştırmaların ardında dünyaya gelen ve İncaz adı verilen devenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Araştırmacılara maddi desteği Dubai Şeyhi Mumammed Bin Raşid el Maktum verdi.



Aynı merkez 1998'de tek hörgüçlü deveyi ve bir lamayı çiftleştirmiş, bu çiftleşmeden dünyaya gelen hayvana "cama" adı verilmişti.



(AA)