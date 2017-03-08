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Yaşam

"Dünyanın ilk kadın teşkilatı olan 'Bacıyan-ı Rum'u Türkler kurmuştur"

Ankara Kulübü Derneği: Bacıyan-ı Rum örgütünün sloganı "İşine, aşına, eşine sahip ol"dur

08 Mart 2017 13:17

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yaptığı yazılı açıklama ile kutladı. Dünyanın ilk kadın sivil toplum örgütü İç Anadolu’da 18. yüzyılın ilk yarısında Fatma Bacı tarafından kurulan Bacıyan-ı Rum’dur diyen Özaslan Şunları "Yani Rum Bacıları örgütüdür.  O tarihlerde Anadolu, İslam dünyasında Rum diyarı olarak adlandırılmaktaydı. Peki bu örgüt kim tarafından ne amaçla kurulmuştu? Bacıyan-ı Rum örgütlenmesini gerçekleştiren Fatma Bacı ünlü mutasavvıf Şeyh Evhadüddin Kirmani’nin kızı ve aynı zamanda Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın (Şeyh Nasırüddin Mahmut) eşidir. Bacıyan-ı Rum örgütünün sloganı da 'İşine, aşına, eşine sahip ol'dur" diye konuştu.

Ankara Kulübü Derneği olarak bu kültürü yaşattıklarını ifade eden Özaslan şöyle konuştu: "Bac-ı erenler Nallahan ve Beypazarı’ndan Atatürk’ü karşılamaya Ankara’ya ellerinde bayraklarla geldiler. Beypazarı’nda Gümüşçüler Çarşısı'nda bacı-erenlerin ve seymenlerin bu karşılamayı temsil eden resimleri bulunuyor.27 aralık 1919’da Atatürk’ü Ankara’da karşılamaya gelen 3000 bin seymenin arasında 150 bacıeren vardı. Ellerinde Vişne çürüğü zemin üzerinde sarı hilal bulunan bayraklar vardı."

Türkiye ve dünyada kadınların sahip oldukları hakları kazanmasının zorlu ve kanlı süreçlerden geçtiğini vurgulayan Özaslan, "İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının devamının sağlanması sadece kadınlar için değil erkekler için de önemlidir" dedi.

Türk milletinin her dönemde birçok zorluğu kadını ve erkeğiyle birlikte yendiğini ifade eden Özaslan kadınlarımız için en büyük kazanımlar Cumhuriyet zamanında sağlanmıştır diyerek Atatürk’ün şu sözlerini hatırlattı: "Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin."

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