Dünyanın ilk iPad gazetesi tanıtıldı

ABD'li medya devi News Corp, sadece iPad için hazırlanan ve yayınlanan gazete The Daily’yi tanıttı. Günlük gazete basılı olarak veya başka tablet edisyonlarında yayımlanmayacak.News Corp’un patronu Rupert Murdoch ile yönetici Jesse Angelo’nun birlikte tanıttığı The Daily, ilk 2 hafta ücretsiz, ardından haftalık 99 cente Apple iTunes Store’dan indirilebilecek. iPad gazetesi şimdilik sadece ABD’de satın alınabilecek.The Daily’de, basılı bir gazetedeki haber, köşe yazarı, analiz, fotoğraf, magazin, lifestyle, bulmaca vs. gibi standart içeriğin dışında interaktif grafikler, HD videolar, 360 derece dönen fotoğraflar da kullanılacak. Gazetede yaklaşık 100 kişi çalışıyor.“Tablet çağında yeni ve taze bir sese ihtiyaç var” diye konuşan Murdoch, hedeflerinin ABD’de en az 15 milyon iPad kullanıcısına ulaşmak olduğunu söyledi. Murdoch, The Daily’de son teknolojinin yanı sra araştırmacı gazetecilik, güvenilir yayıncılık ve eleştirel bir bakış sunacakları sözü verdi.Apple, The Daily ile birlikte farklı bir ödeme yöntemini de kullanmaya başlıyor. Bundan böyle bu tür gazete ve dergiler, kendi uygulamaları içindeyken otomatik ödemeyle aboneliği uzattırabilecekler, nüsha satışı yapabilecekler. iTunes veya App Store’dan uygulamalar normalde satın alındıktan sonra kullanılabiliyor.iPad ve diğer tabletler için ünlü dergilerin özel edisyonları bulunuyor. The Daily ise bu alandaki ilk gazete olarak tarihe geçiyor. Gazete yöneticileri, ilk sayılarında merakla karşılanıp yüksek oranlarda indirilen ancak daha sonra satışları çok düşen dergilerden farkılaşmaya, abone sayısını zaman içinde korumaya çalışacak.