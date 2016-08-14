Dünyanın ilk engelli oyuncak bebekleri

İngiliz oyuncak firması Makies’in, sosyal medya kampanyası Toy Like Me’den ilham alarak çıkardığı yeni oyuncak serisi raflara çıkıyor. Kampanya, ebeveynleri engelli çocuklarının oyuncak bebeklerini onlara göre değiştirmeye ve sonuçları internette paylaşmaya davet ediyordu.

Dünyanın dört yanından, ev yapımı gerçekçi oyuncak bebeklerin fotoğrafları yağmaya başlayınca kampanya hızla yayıldı. Bu akımı desteklemek ve engelli çocukların kendilerine benzer oyuncak bebeklere sahip olmasını sağlayacak, doğal görünümlü ve kişiselleştirilebilir oyuncak bebekleri üretmek artık oyuncak firmalarına kalmıştı.

Çocuklarının oyuncaklarıyla aralarında bir bağ kurabilmesi için uğraşan ebeveynlerin yaratıcılıklarını sergileyen fotoğraflar gelmeye devam ediyordu. Toy Like Me kampanyasının kazandığı başarı üzerine Makies, aynı adla bir oyuncak bebek serisi çıkardı. Firma, işitme cihazları, koltuk değnekleri ve yüzdeki doğum lekeleri gibi şeyleri 3D baskı teknolojisiyle üretiyordu. Makies son olarak tekerlekli sandalye kullanan bir oyuncak bebek üzerinde çalıştı. Bunun yanı sıra, özel sipariş bebekler de üretmeye başladı. Böylece, engelli oyuncak bebekler için özel işitme cihazları, kulaklıklar hatta rehber köpekler bile mümkün olacak. Firma bu şekilde çocukların oyuncak bebekleri yoluyla toplumda daha olumlu karşılanacaklarını; mümkün ve doğal olmayan güzellik standartlarına ulaşmaya çalışmaktan vazgeçeceklerini umuyor.