Dünyanın ilk 'çevreci cihatçı örgütü' Eş Şebab plastik poşeti yasakladı

Somali'de radikal İslamcı Eş Şebab örgütü, kontrolü altındaki bölgelerde insanlık ve çevre için 'ciddi bir tehdit' dediği plastik poşet kullanımını yasakladı.

El Kaide ile bağlantılı örgütün radyosu Endülüs'e göre Eş Şebab'ın Jubaland bölge lideri Muhammed Abu Abdullah, poşetlerin yanı sıra bazı ağaç türlerinin kesilmesine de yasak getirdi.

Örgütün bu yasakları nasıl uygulayacağı bilinmiyor. Ancak saldırılarında asker-sivil ayrımı yapmayan örgütün emirlerine genellikle itaat ediliyor.

2011'de Somali'nin başkenti Mogadişu'dan tamamen sürülen örgüt, ülkede geniş bir bölgeyi hâlâ kontrolü altında tutuyor; komşu ülke Kenya'da da büyük çaplı saldırılar düzenliyor.

Independent gazetesine göre bazı yorumcuların 'ilk çevreci cihatçı örgüt' diyerek ironi yaptığı Eş Şebab'ın Yemen kolu, 2016'da eski ABD başkanı Barack Obama'yı iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince çaba harcamamakla suçlamıştı.

2017'de Taliban lideri Hibatullah Akhundzad da, halkı daha fazla ağaç dikmeye çağırarak, "Ağaçların çevrenin korunması, ekonomik kalkınma ve dünyanın güzelleşmesinde önemli bir rolü olduğunu" belirtmiş, bu yolla 'Tanrı'nın buyruklarının da yerine getirilmiş olacağını' söylemişti.

Somali gibi Afganistan'da da onlarca yıldır devam eden savaş nedeniyle su ve ormansızlaşma sorunu yaşanıyor.