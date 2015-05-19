Dünyanın ilk 9 dolarlık bilgisayarı Aralık'ta piyasaya çıkıyor

Kaliforniya merkezli bir grup, Kickstarter üzerinden finanse ettikleri bir projeyle dünyanın ilk 9 dolarlık bilgisayarını yapıyor. soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, WiFi ve Bluetooth'u olan C.H.I.P. isimli bilgisayarın, 1 GHz işlemciye, 4 GB veri alanına ve 512 Mb ram'e sahip olduğu söyleniyor.

İçerisinde onlarca uygulama yüklü olarak gelen C.H.I.P.'in, tüm ekranlara bağlanabildiği, klavye ve fareyle kullanılabildiği, ofis yazılımlarına sahip olduğu, internete girebildiği ve oyun oynanabildiği söyleniyor. Daha pek çok alanda kullanılabilecek bilgisayarın Aralık ayında piyasaya çıkması bekleniyor.