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Yaşam

Dünyanın ilk 4G netbook'u

Türkiye henüz 3G teknolojisine yeni yeni alışırken Samsung, geliştirdiği 4G bağlantı teknolojisine sahip netbook'uyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

18 Şubat 2010 02:00

T24 - Türkiye henüz 3G teknolojisine yeni yeni alışırken Samsung, geliştirdiği 4G bağlantı teknolojisine sahip netbook'uyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 4G'li Samsung ile birlikte artık kullanıcılar 3G'ye göre ortalama 5 kat daha hızlı bir şekilde internete bağlanabilecek ve dosya indirebilecek.

Barselona'da gerçekleştirilen Mobile World Congress'te ortaya çıkan Samsung'un yeni netbook serisi, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Long Term Evolution (LTE) mobil genişbant bağlantı teknolojisine sahip olan ve dolayısıyla 4G bağlantı teknolojisini kullanan netbook'u olan Samsung N150, 100Mb/s hızında indirme ve 50Mb/s upload (gönderme) hızına sahip.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre 3G'yi neredeyse 5'e katlayan 4G teknolojili netbook'un 2012 yılından önce satışa sunulması planlanmıyor.

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