Dünyanın ilk 360 derece sineması açıldı

Dünyanın ilk sanal gerçeklik sineması VR Cinema Amsterdam’da açıldı. Normal sinemadan farklı olarak, VR Cinema’da seyirciler 360 derece dönen koltukta adeta filmin içine giriyor.

Sanal gerçeklik bilgisayar oyunlarından sonra sinemada da hayatımıza girdi. Dünyanın ilk sanal gerçeklik sineması Virtual Reality/ VR Cinema Amsterdam’da hizmete girdi. Star'da yer alan habere göre, VR sinemanın kurucusu Samhoud Media şirketi, Avrupa’nın çeşitli lokasyonlarında pop-up sanal gerçeklik standları kurararak seyircilerin ilgisini ölçtü. Gelen cevapların değerlendirilmesi üzerine ilk VR sinemanın ilginin yüksek olduğu Amsterdam’da kurulmasına karar verildi.

Avrupa’yı saracak

VR Cinema sinemada, büyük bir projeksiyon perdesi önündeki yuvarlak dizilmiş sandalyelerden oluşan salonda, biletli izleyicilere, sanal gerçeklik kulaklıkları ve gözlükleri veriliyor. Sinemaya gelen izleyiciler odalara geçtikten sonra Samsung Galaxy S6 yerleştirilmiş Gear VR gözlükleri ile filmi seyrediyor. Şimdilik büyük bütçeli filmlerin gösterilemediği sinemada 14 dolar karşılığında 35 dakikalık bir film paketi izlenebiliyor. Şirket Madrid, Paris, Berlin ve Londra gibi diğer Avrupa başkentlerinde de şube açmayı planlıyor.

35 dakikası tam 14 dolar

Amsterdam’da açılan ilk sanal gerçeklik sineması Virtual Reality’de izleyiciler, sanal gerçeklik kulaklıkları ve gözlükleri sayesinde kendilerini adeta filmin içinde hissediyor. 35 dakikalık bir filmi izlemenin bedeli ise 14 dolar.