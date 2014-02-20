Dünya’nın ikizini arayacak



İnsansız uzay misyonu kapsamında fırlatılacak olan PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations) adlı teleskop, Güneş Sistemi dışında bizim sistemimize benzer şekilde bir yıldız etrafında dönen ve hayatın mümkün olabileceği gezegenleri arayacak.

6 yıllık misyonun 600 milyon euroya mal olacağı belirtildi. 34 küçük teleskop ve kameranın bulunduğu PLATO, binlerce yıldız sistemini inceleyecek.

ESA tarafından yapılan açıklamada, PLATO'nun bir yıldız etrafında yaşamı mümkün kılan bir mesafede dönen Dünya boyutunda ya da “süper Dünya” olarak adlandırılan gezegenleri tespit etmeye çalışacağı belirtildi. Yaşamı mümkün kılan mesafe ile anlatılmak istenen suyun yüzeyde sıvı olarak bulunmasını ve böylece yaşamı desteklemesini mümkün kılan bir mesafe.

1995 yılından bu yana 775 adet Güneş Sistemi dışında gezegen tespit edildi. Kepler teleskopu tarafından elde edilen 3 bin 500 görüntü ise onay bekliyor. Astronomlar şu ana dek yaşama imkân kılmayan gaz ya da kayalardan oluşan ve yıldızlarına çok yakın gezegenleri tespit edebildi.

PLATO, 2024 yılında bir Soyuz roketiyle fırlatılacak.