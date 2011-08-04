Dünya'nın ikinci uydusu 4.5 milyar yıl önce yok oldu

T24 - Gök bilimciler, Dünya’nın sahip olduğu ikinci uydunun yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Ay’a çarparak yok olduğunu düşünüyor. Bu teoriye göre, Dünya’nın ikinci uydusu yaşanan çarpışmanın ardından parçalara ayrılarak, Ay’ın “karanlık yüzüne” yayıldı.



Gök bilimciler, Ay’ın iki yüzü arasındaki büyük farklılığın bu olaydan kaynaklandığını savunuyor. Araştırmaya göre, Dünya’nın milyarlarca yıl önce 1,200 kilometre çapında ikinci bir uydusu bulunuyordu. Bu uydu, tıpkı Ay gibi Dünya’nın Mars büyüklüğündeki bir gezegenle çarpışması sonucu ortaya çıkmıştı. Günümüzde bu gezegen, Tiamat olarak adlandırılıyor.



Ancak, bilinmeyen bir zamanda Ay ile Dünya’nın diğer uydusu çarpıştı ve yok olan küçük uydunun kalıntıları Ay’ın karanlık yüzüne serpildi. Ay ile Dünya arasındaki çekim kuvveti nedeniyle, Ay’ın kendi eksenindeki dönüş süresi oldukça yavaş. Bu yüzden, Dünya’dan bakıldığında Ay’ın sadece tek bir yüzü görülüyor.



Yüzyıllar boyu insanlığa bir gizem olarak beliren Ay’ın karanlık tarafı, ilk kez 1959 yılında Sovyetlerin Luna 3 uzay aracı tarafından görüntülenmişti.



“İki Ay hipotezi”, Nature dergisinin bugünkü sayısında yer aldı. Bu araştırma Ay’ın iki yüzünün neden birbirinden bu kadar farklı olduğunu bulmayı hedefliyor. Ay’ın Dünya’dan görülen yüzü lav dolu alçak ovalardan oluşurken, karanlıkta kalan kısmı engebeli ve dağlık yüksek alanlardan oluşuyor.





