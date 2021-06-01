Dünyanın iki numarası Naomi Osaka, Fransa Açık'tan 'basın toplantısı tartışmaları'nın ardından çekildi

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Kadınlar klasmanında tenisin iki numarası Naomi Osaka, kendisine 15 bin dolar ceza kesilip "basın toplantılarına çıkmayı reddetmeye devam etmesi durumunda yarışmadan atılacağının" söylenmesinin ardından Fransa Açık'tan çekildi.

23 yaşındaki Osaka, ilk maçında Patricia Maria Tig'i yenmişti ve ikinci turda Ana Bogdan ile karşılaşacaktı. Japon raket, turnuvadan önce de açıkladığı gibi "ruh sağlığını olumsuz etkilediği" gerekçesiyle Fransa Açık'ta basına konuşmuyordu.

Osaka pazartesi yayımladığı açıklamada dikkatin fazlasıyla üstünde olduğu bu günlerden tekrar tenise odaklanabildiği günlere dönmek istediği için turnuvadan çekildiğini bildirdi.

Osaka, "Asla dikkat dağıtmak istemedim. Zamanlamamın daha iyi olabileceğini kabul ediyorum" dedi ve "ruh sağlığı ifadesini asla yok yere ortaya atmadığını" söyledi.

Ne demişti?

4 grand slam şampiyonluğu bulunan genç tenisçi mayıs ayı sonunda, "Bunu Roland Garros'ta basınla ilgili hiçbir şey yapmayacağımı duyurmak için yazıyorum. Her zaman insanların sporcuların ruh sağlığını önemsemediğini hissettim; bir basın toplantısı gördüğümde veya katıldığımda bu düşüncenin ne kadar doğru olduğunu anlıyorum" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulundu.

Osaka, "Genelde orada oturup daha önce defalarca cevapladığımız soruları cevaplıyor veya bize kendimizden şüphe ettiren soruları yanıtlıyoruz. Kendimi benden şüphe eden insanlara maruz bırakmayacağım" dedi.