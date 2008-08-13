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Dünyanın gözü Tuba'da

Asi dizisinin başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün, internet sayesinde dünyanın dört bir yanında tanındı

13 Ağustos 2008 03:00

Bodrum'da çekilen görüntüleriyle Eda Taşpınar ve Ivana Sert'in tahtını sallayan oyuncunun adı, google'un arama motoruna yazıldığında çıkan yaklaşık 700 bin sonucun, 150 bine yakınının Türkçe olmadığı ve yurtdışı kaynaklardan yüklendiği anlaşıldı.

Bağımsız Eğitimciler Sendikası'nın 18-23 yaş arasındaki gençlere yönelik yaptığı ve sonuçları geçen ay açıklanan ankete göre, Türkiye'deki erkeklerin ‘Aşk idolü’ olduğu belirlenen Tuba Büyüküstün'ün güzelliği, dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta da yer edindi. Türk ve Arap hayranları, Facebook'ta, ‘Aşk idolü’ için 50'yi aşkın grup oluşturdu. ‘Tuba Büyüküstün dünyanın en doğal güzeli’, ‘I bet I can find 10.000 people who like Tuba’ (Tuba'dan hoşlanan 10 bin kişi bulabilirim) gibi Türkçe, Arapça ve İngilizce başlıklar taşıyan gruplara, aralarında kadınların da bulunduğu 20 bini aşkın Türk ve Arap üye oldu. Genç oyuncunun çok sayıda resim ve videolarını içeren grup sayfalarına binlerce kişi de yorum yazdı. Yorumcuların tamamına yakını, güzel oyuncuya hayranlıklarını yazı ver şiirlerle dile getirdi. Basel Quttaineh adlı kullanıcının yönettiği ve Büyüküstün'ün 106 fotoğrafıyla oynadığı dizilerin 10'larca videosunun yer aldığı ‘Tuba as U Never Seen Before’ (Tuba'yı hiç böyle görmediniz) adlı grubun iki bine yakın üyesinin tamamının Arap ülkelerinden olması dikkat çekti.


Dünya, onu Youtube'dan izliyor

Mahkeme kararları doğrultusunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 5 Mayıs 2008'den bu yana Türkiye'den erişimi engellenen dünyanın en büyük ve en popüler görüntü paylaşım sitesi YouTube'da da ‘Asi Güzel’ fırtınasının estiği öğrenildi. Yurtdışında yaşayan Türkler ile yabancılar, son üç ay içinde Asi dizisinden görüntülerle Büyüküstün'ün fotoğrafları kullanılarak hazırlanmış 1000 civarında video yükledi. Daha öncekilerle birlikte sayısı iki bini bulan söz konusu videoları, aralarında Türklerin yanı sıra başta İngiliz, Hollandalı, Alman ve Amerikalılar olmak üzere yaklaşık iki milyon kişi izledi.

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