Dünyanın gözü Marmaris'te

İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE\'nin 8 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapacağı Dünya Ralli Şampiyonası\'nda (WRC) sezonun 10\'uncu yarışı, yarın Marmaris\'te başlayacak. Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek dev organizasyona 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 ünlü sporcu katılacak. Yerli ve yabancı 350 medya mensubu tarafından takip edilecek yarış, 155 televizyon kanalından tüm dünyaya canlı olarak aktarılacak. Yarın saat 18.30\'da Marmaris Netsel Marina önündeki start seremonisinini ardından pilotların imza ve fotoğraf seansı ile devam edecek dev organizasyon, saat 20.00\'de Atatürk Meydanı\'ndan başlayacak olan Turkey Full Speed seyirci özel etabıyla start almış olacak. Seyirci özel etabı için Marmaris merkezde parkur ve tribünler oluşturuldu.

Cuma günü Çetibeli, Ula ve Çiçekli, 15 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve İçmeler, 16 Eylül Pazar günü de Marmaris, Ovacık ile Gökçe etaplarında mücadele edecek olan ekipler, İçmeler Pazarı\'ndan başlayarak Asparan\'da sona erecek Power Stage (avantaj etabı) ile yarışı tamamlayacak. Rallinin finiş seremonisi ve ödül töreni de pazar saat 14.30\'dan itibaren Asparan Servis Park\'taki podyumda gerçekleştirilecek. Ülke tanıtımı ve turizmi açısından büyük önem taşıyan Türkiye Rallisi, Marmaris ve civarının eşsiz güzelliklerini, kültür zenginliğini ve misafirperverliğini dünyaya tekrar tanıtma imkanı da verecek. Dünyanın en prestijli otomobil sporları organizasyonlarından olan WRC, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı\'nın çabalarıyla geçen yıl ülkemize kazandırılmıştı.

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