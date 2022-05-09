Dünyanın gözü Kızıl Meydan'da: Putin, Zafer Günü töreninde Ukrayna savaşının geleceğine dair ne mesaj verecek?

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Rusya'nın Ukrayna'nın doğusu ve güneyine yaptığı saldırılar sürerken, dünyanın gözü bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı açıklamaları dinlemek için Moskova'nın kızıl meydanında olacak.

Rusya, 9 Mayıs'ı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği tarih olarak kutluyor. Putin'in bugün Moskova'da yapacağı konuşmanın, Ukrayna'daki savaşın geleceği ile ilgili önemli mesajlar içerebileceği düşünülüyor.

The Guardian muhabiri Andrew Roth, Observer için kaleme aldığı analizde Putin'in bugün dile getirebileceği "dramatik opsiyonlar" arasında Ukrayna'ya resmen savaş ilan etmek, seferberlik ilan etmek veya 'zafer' ilan ederek gerilimi düşürmek olduğunu belirtti.

Bazı analistler ise Putin'in Rus ordusunu öveceğini, savaşlar ilgili söylemlerini tekrar dile getireceğini ve Rusya halkını "Ukrayna'daki savaşın statüko haline geleceğine hazırlamaya başlayacağını" düşünüyor.

Ukraynalı yetkililer de Putin'in 9 Mayıs'ta resmen savaş veya seferberlik ilan edebileceğini savunuyordu.

2. Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti; bu sebeple 2. Dünya Savaşı ile ilgili anma günleri sadece Rusya'da değil, tüm eski Sovyet coğrafyasında büyük bir önemle kutlanıyor.

Kızıl Meydan'da bugün yapılacak geçit töreninde askerler; tanklar, roketler ve balistik füzelerle yürüyecek.