'Dünyanın geleceği için farkındalık yaratmaya katkı sunmalıyız'

BURSA, (DHA) - BURSAGAZ Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, \"Sürdürülebilirlik duygusu ve sorumluluk bilinciyle tüm operasyonlarımızın ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini göz önünde bulunduruyoruz. Dünyanın geleceği için bu farkındalığı yaratmaya hepimiz katkı sunmalıyız\" dedi.

Türkiye\'nin en büyük doğal gaz şirketlerinden Bursagaz\'ın \'KalDer Bursa\' ile birlikte hayata geçirdiği \'Sürdürülebilir Yaşam Konferansı\'nın 3\'üncüsü, \'hayatı renkleriyle yaşa\' temasıyla Bursagaz Genel Müdürlük binasında düzenlendi. Konferansa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız ile iş dünyasının önde gelen isimleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yıldız, Bursagaz için yetkililere yaptığı çalışmalarla ilgili teşekkür ederek, Bursagaz\'ın sürdürülebilirlik tarafında yaptığı çalışmalar ve kente kattığı değerler ile örnek firma olduğunu söyledi.

Müşterilere en iyi hizmeti sunmak için çalışmaları devam ettirirken odak noktalarından birinin sürdürülebilirlik olduğunu söyleyen Bursagaz Genel Müdürü Rapp, \"Bursagaz olarak sürdürülebilirliği en önemli değer olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik duygusu ve sorumluluk bilinciyle operasyonlarımızın ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini düşünerek hareket ediyoruz. Sürdürülebilirlik azmi ile çalıştığımızda yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu anlıyor ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızı büyüterek, etki alanını genişletmek için sürekli çalışıyoruz\" diye konuştu.

Konferans ile birlikte sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerine dikkat çeken Markus Rapp, \"Sürdürülebilirliğin iklim, eğitim, cinsiyet eşitliği, enerji gibi çok geniş bir kapsamı var. Toplumun her kesimini yakından ilgilendiren sürdürülebilirlik alanında Bursagaz olarak kendimizi sorumlu hissediyoruz ve yalnızca sektörümüze değil tüm kesimlere örnek teşkil edecek projeler sunmaya gayret ediyoruz. Şirketimizin sorumlu ve ileride ilkeleri doğrultusunda sürdürülebilirlik alanında proaktif çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz\" dedi.

Markus Rapp\'in açılış konuşmasının ardından konferansın ilk bölümünde Genna İstanbul Kurucusu Selim Tuncer, \'Kültürel Değerler ve Sürdürülebilir Markalar\' başlıklı konuşma gerçekleştirdi. İkinci oturumda UNDP GEF SGP Türkiye Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun, \'Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Hedefler\' konusunu ele alırken, REC Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi Uzmanı Gözde Odabaş \'İklim Değişikliği ve Küresel Isınma\'yı anlattı. \'Sürdürülebilir Yaşam Konferansı\'nın 3\'üncü oturumunda ise Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü söz aldı. Güllü\'nün \'İş Hayatında Kadın ve Kadının Güçlenmesi\' başlıklı konuşması, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Konferansın kapanışında ise özel oturum gerçekleştirildi. Yönetmen- yapımcı Erdoğan Kar, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Mehmet Sait Toprak, filolog- yazar Nurhan Fidan Kube ve ses sanatçısı Hülya Polat\'ın katıldığı oturumda \'Kayıp Diller ve Unutulan Sesler\'e yer verildi.

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