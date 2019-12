Dünyanın filmi Altın Koza'da olacak

T24 - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 20-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, dünya sinemasının seçkin örnekleri birçok başlık altında izleyiciyle buluşacak.



Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 – 26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali, yarışma bölümlerinin dışında dünyada sinemasının son dönemdeki seçkin örneklerini özel başlıklar altında sinemaseverlerin beğenisine sunacak.



Gösterim programı kapsamındaki filmler Cinebonus, Arıplex ve Metropol sinemaları ile Adana Kültür Sanat Merkezi’ndeki toplam 9 sinema salonunda izleyiciyle buluşacak.

Balkanların belleği: Theo Angelopoulos



Festivalin Onur Konuğu olan yönetmenin her biri başyapıt düzeyindeki filmleri Kitera’ya Yolculuk / Voyage to Cythera (1984), Arıcı / The Bee-Keeper (1986), Leyleğin Geciken Adımı / The Suspended Step of the Stork(1991), Ulis’in Bakışı / Ulysses’ Gaze(1995), Sonsuzluk ve Bir Gün / Eternity and A Day (1998), Ağlayan Çayır / Trilogy I: The Weeping Meadow (2004) ve Zamanın Tozu / Trilogy II: The Dust of Time (2008) isimli filmlerinden oluşan seçki Balkanların Belleği: The Angelopoulos adı altında bir gösterim programıyla izleyiciyle buluşacak. Program, yönetmenin Adana’da gerçekleştirilen ilk toplu gösterimi olacak.

Dünya sineması



Festivalin Dünya Sineması Bölümü’nde Oscar Ruiz Navia’nın yönettiği Yengeç Kapanı / Crab Trap (2009), Radu Jude’un ilk uzun metraj filmi olan Dünyanın En Mutlu Kızı / The Happiest Girl in the World (2009) İsviçreli yönetmen Christoph Shaub imzalı Julia’nın Kayboluşu / Julia’s Disappearance (2010), Antonio Nuic’in yönettiği Hırvatistan yapımı Eşek / Donkey (1995), İsrailli yönetmen Samuel Maoz imzalı Lübnan / Lebanon (2009), Javier Rebollo’nun yönettiği Piyanosu Olmayan Kadın / Woman Without Piano (2009), Reka Almasi’nin takım oluşturma konusunu ele aldığı Takım Ruhu / Team Building (2009), tanınmış belgeselci Eval Sivan’ın son çalışması Yafa, Portakalın Otomatiği / Jaffa, The Orange’s Clockwork (2009) izleyiciyle buluşacak.

Festival, suç kavramını irdeleyen üç filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.



Yönetmenliğini Igor Sterk’in yaptığı 2009 yapımı 9.06, Ho Yuhang’ın yönettiği 2009 Güney Kore yapımı Gün Doğumu / At The End of Daybreak ve yönetmen Daniel Barber’ın 2009 yapımı Harry Brown, ‘Suç Öyküleri’ başlığı altında gösterilecek filmler.

Fipresci: Eleştirmenlerin gözünden kaçmaz



17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali dünya çapında bir ilke imza atıyor:



Dünya Film Eleştirmenleri Federasyonu - FIPRESCI'nin daha kariyerlerinin başındayken ödül vererek keşfettiği ya da dünyaya tanıttığı, bugünün usta yönetmenlerinin filmlerinden oluşan bir program hazırlandı.



FIPRESCI, 2010 genel kurulunda, ödüllü filmlerden oluşan programlar oluşturma kararı almıştı, Altın Koza bu kararın ilk uygulandığı festival olacak.



Program kapsamında gösterilecek, Ken Loach'un üçüncü filmi Family Life / Aile Hayatı 1971 yılında Berlinale'de; Michael Haneke'nin ikinci filmi Benny's Video / Benny’nin Videosu, 1992 yılında Viennale'de; Bent Hamer'in ilk filmi Eggs / Yumurtalar, 1995 yılında Toronto Film Festivali'nde; Emir Kusturica'nın ilk filmi Do You Rememer Dolly Bell ? / Dolly Bell'i Anımsıyor musun?, 1981 yılında Viennale'de; Boris Khlebnikov ve Alexei Popogrebsky’nin 2003 yapımı filmi Koktebel’e Yolculuk / Roads to Koktebel, Moskova Film Festivali’nde; Claudia Llosa’nın 2005 yapımı MADEINUSA isimli filmi Rotterdam Film Festivali’nde, FIPRESCI Ödülü’ne layık görülmüştü.

Filistin: Barışa hasret



Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl Akdeniz'in barışa ve özgürlüğe hasret ülkesi Filistin'i anlatan filmlerden bir seçki sunuyor. Filistin: Barışa Hasret adlı bölüm, son yıllarda, Filistinli sinemacılar tarafından anlatılan dokunaklı insan öyküleri ve başka ülkelerden duyarlı yönetmenlerin Filistin'de çektiği belgesellerden oluşuyor.



İsrail saldırısı sonrası hala dumanı tüten Gazze'den portreler sunan Nicolas Wadimoff filmi Ayşin - Gazze'de Hala Hayat Var / Aisheen - Still Alive in Gaza (2010), Batı Şeria ve Gazze’de evlerinden sürülen Filistinlilerin, bir zamanların zengin liman kenti Yafa’da geçen hikâyelerine anlatan, Kamal Aljafari imzalı Hatıralar Limanı / Port of Memory (2009), Lübnan sineması üzerine pek çok kitabı ve makalesi bulunan Mohammed Soueid’in 2008 tarihli belgeseli Kalbim Sadece Onun İçin Atıyor / My Heart Beats Only For Her, Filistinli kadın yönetmen Liana Badr’ın Kapılar Bazen Açılıyor / The Gates Are Open Sometimes (2006), 2008 tarihli Rashid Masharawi filmi Leyla’nın Doğumgünü / Laila’s Birthday, aşk ve dans tutkusuyla, toplum baskısına ve ön yargılara karşı verilen mücadeleyi anlatan Najwa Najjar’a ait Nar Ağaçları / Pomegranates and Myrrh (2009), bir Filistinlinin evinin yıkılmasını engellemeye çalışırken bir İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen Amerikalı aktivistin hayatını anlatan Simone Bitton filmi Rachel / Rachel (2008),Filistin’in önemli gazetecilerinden Nasri Hajjaj’ın son belgeseli Şairin Dediği Gibi / As The Poet Said (2009) bu bölümde gösterilecek filmler.