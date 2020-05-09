Dünyanın farklı noktalarından sanatçılar, Wikileaks kurucusu Assange için bir araya geldi

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Dünyanın çeşitli noktalarından sanatçılar, Britanya'daki Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın serbest bırakılması için bir kampanya başlattı.

50'den fazla sanatçının desteğiyle yaklaşık bir ay önce başlatılan kampanyaya şu ana kadar binden fazla insan imza attı.

Sanatçıların Assange için birlik olma çağrısı yaptığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Biz sanatçılarız. Biz Julian Assange'ın yanındayız.

Assange muhbirler için güvenli bir platform olan Wikileaks'i icat etti, kurdu ve yürürlüğe soktuç

Muhbirler önemli gerçekleri ortaya çıkarır ve bizi bilgilendirir. Wikileaks bizim gücümüzdür.

Eğer bilinmesi gereken bir şeye tanıklık edersek hepimiz muhbir olabiliriz.

ABD dahil olmak üzere birçok ülkenin anayasası muhbirleri korur.

Assange'ın yıllardır yargılanıyor olmayız çok yanlış. Bunun yapılmasının nedeni Wikileaks'in durdurulmasının ve muhbir, gazeteci, yayıncı ve diğerlerinin açıkça konuşmasının engellenmesinin istenmesi.

Biz sanatçılar, sanat profesyonelleri ve sanat sevdalıları bir araya gelerek bu dilekçeyi imzalıyor ve Julian Assange'ın insan haklarına saygı duyulmasını istiyor, özgürlük talep ediyoruz.

Onu iade etmeyin. Onu yargılamayın. Onu serbest bırakın"