-DÜNYANIN EN UZUN İKİNCİ KÖPRÜSÜ GEBZE'YE İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir arası otoyolla ilgili anlaşmaların yapıldığını belirterek, ''İnşallah 2 ay içinde temelini atıyoruz. 7 yıl diye anlaştık ama verilen söz 'biz 5 yılda da bu işi bitireceğiz' diyorlar. 3,5-4 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşacağız. Gebze-Hersek'i köprüyle geçeceğiz. Dünyanın en uzun ikinci köprüsünü oraya inşa ediyoruz. Öyle zannediyorum 2,5 yıl içerisinde o köprüyü bitireceğiz''dedi. Erdoğan, Marmara Üniversitesinin yeni akademik yıl açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dün İstanbul'da başlayan ''Küresel Ekonomi Sempozyumu''na küresel ölçekte ekonomiye yön veren, ekonomi üzerinde söz sahibi olan her düzeyde yaklaşık 500 misafirin katıldığını ve dün akşamki gala yemeğinde de Türkiye ekonomisine yönelik çok büyük övgüler aldığını dile getirdi. Bugün de Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen ''Karadeniz Ekonomi ve Enerji Forumu''na katılacağını belirten Erdoğan, enerji arz ve güvenliğinde küresel ölçekte stratejik bir ülke olarak bu foruma ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. Erdoğan, Türkiye'nin her alanda uluslararası öneminin arttığını, Türkiye ekonomisinin 2010 yılının ilk 2 çeyreğinde ortalama yüzde 11 oranında büyüyen bir ülke olarak dünyada ilk 3 arasında yer aldığını ve Avrupa'da da ilk sırada olduğunu vurgulayarak, ''Böyle bir noktaya geldik. Küresel ekonomi içinde yıldızı parladığı kadar, kürsel politikalarda da Türkiye adından daha çok söz ettiriyor. Ağırlığını daha fazla hissettiriyor. Türkiye, 8 yıl gibi kısa bir sürede bu seviyeye ulaştı. İnanın çok daha fazlasını başarabiliriz. Çok daha ileri hedeflere ulaşabiliriz'' dedi. Türkiye'nin 8 yıl önce dünya ekonomileri arasında 26. sırada iken şu anda 17. sırada olduğunu, hedeflerinin 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokabilmek olduğunu dile getiren Erdoğan, ''Bunu başarabilmek için çalışıyoruz. Burada dayanışmamız, enerjimizi dışarıya yönelik yapmamız bizim için önemli. Biz ne kadar küresel sermayeyi ülkemize çekersek, ne kadar onlarla işbirliğimizi artırırsak, inanın ki Türkiye'nin sıçraması o denli güçlü olacaktır. Bakınız ben bir 'çılgın proje' diyorum, herkes 'acaba nedir' diyor. Niye? Alışık değiller. Biraz çalışın üzerinde. Göreceksiniz ne olduğunu'' diye konuştu. -ULAŞIM YATIRIMLARI VE ENGELLER- Başbakan Erdoğan, şu anda İstanbul-İzmir arası otoyolla ilgili anlaşmaların yapıldığını da belirterek, şunları söyledi: ''İnşallah 2 ay içinde temelini atıyoruz. 7 yıl diye anlaştık ama verilen söz 'biz 5 yılda da bu işi bitireceğiz' diyorlar. 3,5-4 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşacağız. Gebze-Hersek'i köprüyle geçeceğiz. Dünyanın en uzun ikinci köprüsünü oraya inşa ediyoruz. Öyle zannediyorum 2,5 yıl içerisinde o köprüyü bitireceğiz. Bütün bunlar bir öz güvenin ifadesidir. Bazı engeller önümüze çıkarılmamış olsaydı, biz şu anda Marmaray'ı bitirmiş olacaktık. Niye bitiremedik? Yargıyla olan mücadelemiz... Sürekli engel, engel, engel... Hemen güneyinde yeni bir tüp geçit daha yapıyoruz. İnşallah bir aksilik olmaz. İhalesini, her şeyini bitirdik. O tüp geçitten de otomobiller geçecek. Ahırkapı'nın oradan girecek karşı taraftan eski Varan Turizmin olduğu yerden çıkacak. Bir Galataport, bir Haydarpaşaport... Bunlar İstanbulumuza farklı farklı zenginlikler kazandıracak olan adımlar, atılımlar olacaktı. Ancak hep yasal engellerle karşılaştık. Olmayacak şeyler önümüze çıkarıldı. Taksim AKM ile ilgili söyledikleri gibi. Oraya diyorlar 'Alışveriş merkezi yapacaklar.' Eline diline dursun. Yok böyle bir şey. Nereden çıkardın? Biz diyoruz ki, 'Taksim'de bütün trafiği alanın altına alalım, AKM'yi de böyle bir görüntüsü itibariyle iş göremezliği itibarıyla bunu ortadan kaldıralım. Bunun yerine yandaki, arkadaki boşluğu da ilave etmek suretiyle büyük bir opera ve kültür merkezini oraya inşa edilim.' 'İstemezük' diyorlar. Geçmişte de aynı şeyi yaptılar, yine aynı şeyi yapıyorlar.'' Erdoğan, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde de aynı şeyin yapıldığını belirterek, onun yanında yerin 13 kat altına 11 ayda bir Harbiye Kongre Merkezi yaptıklarını ve o bölgenin ciddi manada bir kongre merkezi haline geldiğini söyledi. -''DÖNÜŞÜME KAYITSIZ KALMAYIN''- Öğrencilere de seslenen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Lütfen Türkiye'nin yaşadığı değişim ve dönüşüme kayıtsız kalmayın. Lütfen Türkiye'nin demokratikleşmesine bigane kalmayın. 30 yıl öncesinin, 50 yıl öncesinin vesayetçi anlayışlarıyla, statükocu anlayışlarıyla, yaklaşımlarıyla Türkiye'nin dünyayla bütünleşmesinin, dünyayla rekabet etmesinin mümkün olmadığını bilin. Türkiye 30 yıl öncesine, 50 yıl öncesine, hatta 8 yıl öncesine göre çok farklı bir yerde. Türkiye, artık küçük düşünerek, içe kapanarak, dünyadan yalıtılmış bir vaziyette, 'Küçük olsun ama benim olsun' anlayışıyla yola devam eden bir ülke değil. Türkiye, bugün bölgesinin ve dünyanın en önemli, en itibarlı, en güçlü ülkelerinden biri haline geldi.''