Dünyanın en zor yarışmalarından Ironman 70.3 Turkey'de birinciler belli oldu

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen ve dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında gösterilen Ironman 70.3 Turkey'de kazananlar belli oldu.

Kadriye Beach'te yüzmeyle başlanan yarışta sporcular, EXPO alanından geçerek bisiklet parkurunu aştı. Son olarak The Land of Legends’a gelen sporcular koşu parkurunu da tamamlayarak yarışmayı bitirdi. Erkekler kategorisinde birinciliği Ukraynalı Sviatoslav Tsvetkov alırken, ikinciliği ve üçüncülüğü Rus sporcular Platon Kiselev ile Denis Krestin elde etti. Kadınlarda ise birinciliği Rus Inna Tutukina kazanırken, ikinci İsviçreli Oriana Heer, üçüncü ise Alman Saskia Kas oldu. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ironman nedir?

Triatlon; yüzme, bisiklet ve koşu sporlarının peşi sıra yapılmasıyla meydana gelen 3 branşın bir arada yapıldığı spordur.

Ironman ise triatlon sporunun mesafe olarak en uzunudur. Triatlon sporunda geçerli dört ayrı mesafe vardır. Bunlar; Sprint, Olimpik, Orta Mesafe ve Uzun Mesafe olarak adlandırılır. Orta mesafeye Half Ironman (Ironman 70.3) uzun mesafeye ise Full Ironman (Ironman 140.6) denir.

Bu yarışın Ironman 140.6 ismini alması yarışın başından sonuna toplam mesafesinin 140 mil yani yaklaşık 225 km olmasından kaynaklanıyor. Aynı şekilde Ironman 70.3 de 70 mil yani 113 km ediyor.

Full Ironman triatlon mesafesinde; sporcular yarışa 2.4 mil (3.8K) yüzmeyle başlayıp hızlı bir geçiş ile bisiklet etabına geçiyorlar. Yaklaşık 112 (180K) mil de bisiklet sürdükten sonra sıra koşu etabına geliyor. Bu kadar mesafe üzerine bir de 26.2 mil (42.2km) yani maraton mesafesini koşarak bitişe ulaşıyorlar.

Ironman yarışı nasıl ortaya çıktı?

Donanmada asker olan John Collins, en yüksek oksijen taşıma kapasitesine sahip sporcuların yani en fit olanların bisikletçiler olduğunu iddia ediyor. Bu iddia üzerine çıkan tartışmalar sonucunda, üç sporu içeren ve dayanıklılık gerektiren bir yarış ile bunun kanıtlanmasına karar veriliyor.

O dönemde Hawaii 3 büyük dayanıklılık sporuna ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri 2.4 kilometrelik Waikiki Roughwater yüzme yarışı, biri 185 km lik Around-Oahu bisiklet yarışı, bir diğeri de Honolulu maratonu. Bu üç yarışın birleşmesiyle ve arka arkaya yapılmasıyla en iyi dayanıklılık yarışı meydana çıkıyor: Ironman Triatlon yarışı. Normal şartlarda Around-Oahu bisiklet yarışı 2 gün sürüyor.

Bu mesafeyi bitiren kim olursa olsun, gösterdiği insan üstü dayanıklılıktan ötürü ona Ironman (demir adam) deniyor. 1978’de yarışa 15 kişi başlıyor ve 12’si yarışı tamamlayarak Ironman ünvanını kazanıyor.

Her yıl Ironman Dünya Şampiyonası, bu sporun doğduğu yer olan Hawaii Kona’da yapılıyor.