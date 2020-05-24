Dünyanın en zenginlerinin salgın sırasındaki kazancı belli oldu

Forbes Dergisi’nin yaptığı sıralama, dünyanın başta gelen 25 zenginine ait servetin salgın döneminde nasıl değiştiğini ortaya koydu. Derginin değerlendirmesine göre milyarderler 23 Mart-22 Mayıs döneminde servetlerine toplamda 255 milyar dolar kattı.

Sputnik’in haberine göre, salgın döneminde en büyük kazancı sağlayan kişi, servetine 31.4 milyar dolar katan Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg oldu. Zuckerberg’in serveti 2 aylık salgın döneminde 86.5 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 60 oranında değer kazandı.

36 yaşındaki milyarder böylece Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffett, Inditex’in kurucusu Amancio Ortega ve Oracle kurucu ortağı Larry Ellison gibi isimleri geride bıraktı.

Dünyanın en zengin adamı unvanına sahip olan Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos ise aynı dönemde 29.9 milyar dolar kazanarak, servetini 146.9 milyar dolara yükseltti.

Dünyanın en zengin 25 iş insanının toplam serveti ise 1.5 trilyon dolara ulaştı. Makaledeki analize göre bu rakam, Forbes listesindeki tüm milyarderlerin ellerinde bulundurduğu servetin yüzde 16’sını oluşturuyor.