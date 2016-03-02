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Dünya

Dünyanın en zenginleri belli oldu; Bill Gates, 78.5 milyar dolarlık servetiyle zirveye oturdu

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise 44,6 milyar dolarlık servetiyle listede altıncı sırada yer aldı

02 Mart 2016 12:04

ABD'li ekonomi dergisi Forbes, dünyanın en zengin isimlerini açıkladı. Listede ilk sırada Microsoft'un kurucusu ve efsanevi CEO'su Bill Gates yer aldı. 60 yaşındaki Gates'in kişisel servetinin 78,5 milyar dolar olduğu açıklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Listenin ikinci sırasındaki isim ise Zara'nın da sahibi olan İspanyol tekstil devi Amancio Ortega oldu. 79 yaşındaki İspanyol tekstil devinin kişisel serveti ise 67 milyar dolar olarak gösterildi.


Buffett 3. sırada


ABD'nin en zengin isimlerinden, dev şirket Berkshire Hathaway'in sahibi Warren Buffet ise listede üçüncü sırada yer aldı. Buffett'ın kişise serveti 60,8 milyar dolar olarak gösterildi.

Daha önceki senelerde listede her zaman ilk sıralarda yer alan Meksikalı telekomünikasyon devi Carlos Slim Helu ise bu yıl 4. sırada yer aldı. Slim'in kişisel serveti 50 milyar dolar olarak gösterildi.


Teknoloji devleri ilk 10'da


Carlos Slim'i ABD'li teknoloji devleri takip etti. Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 45,2 milyar dolar servetiyle listede beşinci sırada yer aldı. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise 44,6 milyar dolarlık servetiyle listede altıncı sırada görünüyor. Listede yedinci sırada Larry Ellison 43,6 milyar dolarlık servetiyle, Michael Bloomberg ise 40 milyar dolarlık kişisel servetiyle sekizinci sırada yer aldı. 


ABD'li sanayi devi Koch Kardeşler listede 9 ve 10'uncu sırada yer aldılar. 

Charles Kochs, 39,6 milyar dolarlık servetle dokuzuncu sırada, David Koch ise yine aynı miktarlar 10'uncu sırada yer aldı. 

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