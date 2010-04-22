Dünyanın en zengini MANU!

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Kulüplerin ortalama değeri yüzde 8.5 düştü

Forbes Dergisi'nin ''Dünyanın En Zengin Futbol Kulüpleri'' araştırmasına göre, Manchester United 1.83 milyar dolarla dünyanın en zengin futbol kulüpleri sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Manchester United'ı, 1.32 milyar dolarla İspanya'dan Real Madrid ve 1.18 milyar dolarla İngiltere'den Arsenal izliyor.İlk 20 sıradaki futbol kulüplerinin toplam değeri 12 milyar 645 milyon doları buluyor.Kulüplerin değerinin belirlenmesinde, yayın hakları, sponsorluk, bilet ve ticari satışlar gibi verilerin kullanıldığı araştırmada, İspanyol kulübü Barcelona ise 1 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı.Dünyanın En Zengin Kulüpleri sıralamasında ilk 20'ye, İngiltere'den 7, Almanya'dan 5, İtalya'dan 4, Fransa ve İspanya'dan 2'şer takım girdiBu arada, listede yer alan kulüplerin ortalama değeri 2008/2009 sezonunda yüzde 8,5 düştü. Bir yıl önce 691 milyon dolar olan 20 kulübün ortalama değeri yüzde 8.5 azalarak, 632 milyon dolara geriledi.Bu kulüplerin işletme kârı da (faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı) ortalama 50 milyon dolardan 32 milyon dolara düştü. En zengin beş takım Manchester United, Real Madrid, Arsenal, Barcelona ve Bayern Münich 556 milyon dolar kazanırken, listenin en alt sıralarında yer alan Newcastle United, Manchester City, Borussia Dortmund, Olympique Marsilya ve Werder Bremen ise toplam 54 milyon dolar zarar etti.En zengin üç kulüp Manchester United, Real Madrid ve Arsenal'ın herbirinin değeri yüzde 2 düşerken, Barcelona'nın değeri ise yüzde 4 arttı.Değeri en fazla artan kulüp yüzde 12 ile İtalya'dan Inter Milan olurken, İtalya'dan Juventus ve Fransa'dan Olympic Marsilya'nın herbirinin değeri yüzde 9 yükseldi.Listede değeri en fazla düşen kulüp yüzde 30 ile İngiltere'den Newcastle United olurken, bu kulübü yüzde 25 düşüşle Almanya'dan Schalke 04 ve yüzde 21 ile Fransa'dan Olympique Lyon izledi. İlk 10'da bulunan Liverpool, Chelsea ve AC Milan'ın herbirinin değeri yüzde 19 geriledi.