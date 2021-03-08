Dünyanın en zengin insanlarından MacKenzie Scott, bir öğretmenle evlendi

Dünyanın en zengin insanları listesinde yer alan hayırsever MacKenzie Scott, 2019'da Amazon CEO'su Jeff Bezos'tan boşanmasının ardından Seattle'da öğretmenlik yapan Dan Jewett ile evlendi.

Dan Jewett, Scott'la evliliğini çiftin zengin insanların servetinin bir kısmını bağışlaması için kurulan "Giving Pledge" (Verme Sözü) isimli kampanyadaki sayfası üzerinden duyurdu. Jewett "Dünyanın en cömert ve kibar insanlarından biriyle evliyim ve ona büyük servetini hizmet için kullanma sözünde ortak olacağım" dedi.

Scott ve Jeff Bezos, 25 yıllık evliliğin ardından 2019 yılında boşanmıştı. Scott, boşandıktan sonra Bezos'un Amazon hisselerinin dörtte birini almıştı. Forbes dergisine göre, Scott'un güncel serveti 53 milyar dolar olarak belirlendi.

Scott, dünyanın en zengin insanlarından biri arasına girdiğinden beri servetinin büyük bir kısmıyla bağışlarda bulundu. Son olarak Aralık ayında 384 organizasyona toplam 4.2 milyar dolar bağış yaptığı biliniyor.