Dünyanın en zengin insanlarından çağrı: Covid-19 krizinde iyileşmek için vergilerimiz kalıcı olarak arttırılsın

Dünyanın en zengin 84 insanından oluşan bir grup hükûmetlerine çağrıda bulunarak kendileri dahil olacak şekilde zenginlere yönelik vergilerin kalıcı olarak arttırılması böylece Covid-19 krizinin ekonomik iyileşmesine yardım edilmesini istedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ben and Jerry Dondurmaları’nın ortağı Jerry Greendield, Disney’in varisi Abigail Disney gibi isimler, verilerin kalıcı olarak arttırılması için seslenen 84 kişi arasında yer aldı. Çağrıda “Hükûmetlerimiz bizim gibi insanların vergilerini hemen arttırmalı. Hemen. Kalıcı olarak” ifadeleri yer aldı.

Dünyanın en zengin 84 insanının yer aldığı çağrıda “Covid-19 dünyayı sarsarken bizim gibi milyonerlerin dünyanın iyileşmesinde kritik bir rolü var. Hayır, biz yoğun bakım ünitelerindekileri iyileştirenler değiliz. Onları ambulanslarla hastanelere taşımıyoruz. Kapıdan kapıya gıda da götürmüyoruz. Ama paramız var, hem de çok. Paraya şu an çok ihtiyaç var ve gelecek yıllarda da dünyanın iyileşme süreci boyunca buna ihtiyaç olacak”

Açık mektup bu hafta gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları Zirvesi’nden önce yayımlandı.

Şu anda dünyada ‘ultra zengin’ sınıfına giren ve servetleri 30 milyon doların üzerinde olan 500 binden fazla insan var.