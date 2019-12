Dünyanın en zengin CEO'su

Oracle'ın kurucusu ve CEO’su Larry Ellison 84.6 milyon dolar yıllık geliri ile en çok kazanan CEO’lar listesinde zirveye oturdu.



The Associated Press (AP) haber ajansının her yıl yaptığı listede zirveyi kimseye bırakmayan Ellison hakkında bir kaç yıl önce açılmış bir davada, muhasebecisi Ellison’un yıllık şahsi harcamalarının 20 milyon dolar olduğunu hesaplamıştı. 25 milyar dolarlık serveti oluğu hesaplanan Ellison, varlığını göstermek konusunda hiç utangaç davranmamasıyla da biliniyor.



400 şirket incelendi



AP 400’den fazla büyük şirketi inceleyerek en çok kazanan CEO’ları belirlemeye çalışıyor. AP’nin hesaplamaları CEO’ların maaş, teşvik, prim, yan ödemeler, hisse senedi getirisi gibi pek çok getirinin toplanmasıyla bulunuyor. AP’nin geçen yılki listesine kısayla bu yılki listede ilk 10’da iki önemli değişiklik oldu. Ellison bir numaraya yerleşirken, Occidental Petroleum’un CEO’su Ray Irani ilk 10’a veda etti. Merrill Lynch’in CEO’su John Thain ise 83.1 milyon dolarlık geliri ile ABD’de en çok kazanan ikinci CEO oldu.



Oracle’ın CEO’su Ellison’ın geliri geçen yılki 61.2 milyon dolarlık gelirine kıyasla yüzde 38 artmış görünüyor. Geçen yılki listede o zaman Yahoo’nun CEO’su olan Terry Semel, 71.7 milyon dolarlık geliri ile ilk sırada yer alıyordu



Murdoch 14’üncü



News Corp’un sahibi, dünyanın en tanınan medya patronu Avustralyalı Rupert Murdoch ise 30.1 milyon dolarlık kazancı ile 14’üncü sırada yer alabildi. Daha çok finans ve teknoloji şirketlerinin yer aldığı ilk 10’a 39.1 milyon dolarlık kazanç ile Gap Inc’in CEO’su Glenn Murphy’nin girmesi ise dikkatlerden kaçmadı.