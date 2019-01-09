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Bilim / Teknoloji

Dünyanın en zengin adamı boşanıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Mackenzie Bezos ile boşanıyor

09 Ocak 2019 20:56

Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eşi ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Online alışveriş devi Amazon’un kurucusu olan ve şirketinin değeri geçtiğimiz günlerde 1 trilyon doları aşan Jeff Bezos bu sefer kişisel hayatı ile gündemde.

Zira Bezos, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile eşi Mackenzie Bezos ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Miktro blog sitesi üzerinden yapılan ve eşinin de imzasının yer aldığı açıklamada Bezos, 25 yıllık evlilikleri sonrası dost olarak kalmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bloomberg's Billionaires Index'e göre Bezos'un serveti 123 milyar dolar (675 milyar TL)

 

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