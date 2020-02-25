Dünyanın en zengin 4. insanı Warren Buffett ilk akıllı telefonunu aldı
Buffet, "Benim iPhone aldığım gün pazar doyma noktasına ulaşmış demektir" demişti
25 Şubat 2020 17:49
90 milyar dolar serveti ile dünyanın en zengin 4. insanı olan Warren Buffett, tuşlu telefonları sonunda terk etti ve ilk akıllı telefonunu satın aldı.
NTV'nin haberine göre, pazartesi günü CNBC'de yayınlanan 'Squawk Box' isimli programa konuk olan 89 yaşındaki milyarder ilk akıllı telefonunu aldığını açıkladı.
Mashable'da yer alan habere göre, Buffett tercihini Apple'ın geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıttığı iPhone 11 modelinden yana kullandı.
Apple'ın en büyük hissedarlarından birisi olan Buffett, Apple'ın kurucusu Steve Jobs ve iPhone ile ilgili geçtiğimiz aylarda ilginç açıklamaları ile gündeme gelmişti.
"Jobs, iPhone satmak için her yolu denedi"
Buffett, Steve Jobs'ın hayattayken kendisine iPhone satmak için her yolu denediğini ancak kendisinin hiçbir zaman iPhone satın almadığını belirtmişti.
Aynı teklifin Jobs'un ölümü sonrası onun yerine geçen Tim Cook tarafından da defalarca yapıldığını açıklayan Buffet, Cook’un kendisine her sene Noel kartı gönderdiğini ve her sene iPhone satmayı umduğunu söylemişti.
"Benim iPhone aldığım gün pazar doyma noktasına ulaşmış demektir"
Buffett gelişen teknolojiye rağmen tercihini hala kapaklı telefonlardan yana kullandığının da altını çizmişti.
Gelen soruya esprili bir yanıt veren Buffett, "Benim iPhone aldığım gün pazar doyma noktasına ulaşmış demektir" ifadelerini kullanmıştı.