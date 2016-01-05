Dünyanın en zengin 200 kişisi bir günde 62,1 milyar dolar kaybetti

2016’nın ilk işlem günü zenginlere yaramadı. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin 200 kişisi bir günde toplam olarak 62 milyar 129 milyon dolar kaybetti.

Çin'de zayıf çıkan imalat sanayi verisi ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginliğin artması ile tetiklenen hisse senetlerindeki sert satışların etkisyle Amazon.com Inc.'nin kurucusu Jeff Bezos 3.7 milyar dolar kayıp yaşayarak günün en çok kaybedeni oldu. En zenginler sıralamasında 4. sırada bulunan dünyanın en büyük online perakendecisi Bezos'un net serveti 56 milyar dolara düştü.

Dünyanın en büyük moda perakendecisi Inditex SA'daki yüzde 3.5'lik düşüşün ardından, İspanyol Amancio Ortega'nın serveti 2.5 milyar dolar azalarak 70.4 milyar dolara geriledi. Berkshire Hathaway Inc. CEO'su Warren Buffett, Meksikalı Carlos Slim ve dünyanın en zengini Microsoft Corp.'un kurucularından Bill Gates, toplam 2.5 milyar dolar yitirdi.

Böylece dünyanın en zengin 5 kişisi bir günde toplam 8.7 milyar dolar kaybetti:

Toplam net servetleri 2 trilyon 903 milyar doları bulan en zengin 200 kişi arasında günün en çok kaybedenleri arasında Çin’in en büyük emlak şirketi Dalian Wanda Group’un Başkanı Wang Jianlin, H&M Başkanı Stefan Persson ve Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de var. 2016’ya en büyük servet kaybıyla başlayan ilk 5 kişinin toplam servetinde 11.3 milyar dolar azalma oldu:

Günün en çok kazananı ise yatırımcı Carl Icahn oldu. Icahn net servetini 210.4 milyon dolar artırarak 20.1 milyar dolara çıkardı.