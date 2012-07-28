Dünyanın en zengin 1,266 insanına 'ölümsüzlük' teklifi

Rus milyarder Dimitri Istkov, bu yılın başlarında yaptığı açıklamayla, 2045 yılında insan bilincini bir holograma aktaracak ve ona ölümsüzlük kazandıracak bir teknolojiye ulaşacaklarını öne sürmüştü. Itskov, dünyanın en zengin 1,266 insanına ‘ölümsüzlük teknolojisi’ satın almayı teklif etti.

Itskov mektubunda, “birçoklarınız bilim, sanat ve yardım derneklerini destekleyen başarılı işler kurdunuz ve büyük zenginliğe ulaştınız. Sizlere sibernetik ölümsüzlüğün ve yapay insan vücudu geliştirilmesi için yapılan bilimsel çalışmalara katkıda bulunmanızı öneriyorum.. Bu çalışmalar bir gün sizi ve dünyamızdaki birçok insanı hastalık, yaşlılık ve hatta ölümden özgür kılacak” dedi.

Itskov, 2045’e yetiştirmeye çalıştığı projesi için bu yaz ABD’nin San Francisco kentinde bir büro açarak büyük bir bilim sosyal medya çalışması başlatmayı istiyor. Rus işadamının amacı, dünyanın dört bir yanından bilim insanından sibernetik teknolojiler konusunda bilgi almak, onların bu konuyu tartışmasını sağlamak. Itskov ayrıca, en son Moskova’da düzenlenen, gelecek yıl ise New York’ta gerçekleştirilecek Küresel Gelecek Kongresi’nde ölümsüzlük teknolojisini öne çıkarmak istiyor.

Her ne kadar çok zor bir hedef gibi görünse de, 30 yılı aşkın bir süre sonra Itskov’un amacına ulaşıp ulaşamayacağını söylemek çok zor. Istkov, bu süre zarfına yaydığı basamakları gerçeğe dönüştürmek için, dünyanın en zengin insanlarından mali destek istemeye başladı.