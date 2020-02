Dünyanın en zehirli kurbağası Antalya'daki akvaryumda  

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA turizminin cazibe merkezlerinden Antalya Akvaryum\'un \'Tropikal Replite House\' bölümünde, tek ısırıkta 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üreten ok kurbağası bulunuyor.

Antalya\'da, 2012 yılında 80 milyon liralık yatırımla hizmete açılan, 40 tematik akvaryumun ardından 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliğiyle dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum için bu yıl 700 bini aşkın ziyaretçi hedefliyor. Antalya Akvaryum Genel Müdür Yardımcısı İsmail Arık, 365 gün turizme hizmet verdiklerini belirterek, bu yıl Antalya açısından da heyecan veren yeni sezonun nisan ayı itibarıyla başladığını söyledi.

10 BİNİN ÜZERİNDE DENİZ CANLISI

Akvaryumun, dünyanın her yerinden 250 türde 10 binin üzerinde canlı barındırdığını aktaran Arık, \"Akvaryum kısmı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde 40 tane tematik akvaryum var. Dünya okyanusları, Kızıldeniz, Hint Okyanusu, Pasifik ve Atlantik, dünya nehirlerinden Amazon, Sarı Nehir, Nil ve Kongo nehirleri temsil ediliyor. Ardından Türkiye denizleri, tropikal denizler ve alt katta tünel bölümümüzde 1500 metrekarelik alanda Akdeniz\'i temsil eden bir yapı oluşturduk\" dedi.

EN ÇOK KÖPEKBALIĞI BURADA

Antalya Akvaryum\'u dünyada en özel kılanların başında köpekbalıklarının geldiğini belirten Arık, Akdeniz\'in minyatürünün oluşturulduğu 1500 metrekarelik tünelin de bulunduğu alanda, Akdeniz\'e özgü 180 camgöz köpekbalığı olduğunu söyledi. Kıkırdaklı köpekbalığı familyasından 40 civarında vatoz ve köpekbalığı ile vatozların bir melez türü olan 12 kemani balığı olduğunu kaydeden Arık, Pasifik Okyanusu\'ndan da 10 siyah kuyruklu resif köpekbalığı bulunduğunu anlattı. Arık, dünyadaki akvaryumlar arasında köpekbalığı familyasından en çok tür barındıran akvaryum olduklarını vurguladı.

EN TEHLİKELİLER \'TROPİKAL EV\'DE

Akvaryum\'da ayrı bir bölüm olan \'WildPark Tropikal Reptile House\'da ise dünyanın her bölgesinden 70\'in üzerinde canlı bulunduğunu dile getiren İsmail Arık, şunları söyledi:

\"Dünyanın en büyük hamamböceğini de burada bulabilirsiniz, Afrika\'dan geldi. Dünyanın en büyük kırkayağı 30 cm, Avustralya\'dan geldi. Dünyanın en uzun pitonlarından biri 5 metreye yakın albino pitonu Amazonlardan geldi. Bütün dünyadan sürüngenler barındıran alanımız Antalya Akvaryum\'un en dikkat çeken alanlarından biri. Amacımız çocuklarımıza hem su altı hem su üstü doğal ortamda çok sık göremeyecekleri canlıları tanıtmak. Bu alanda da bukalemundan iguanalara, tarantulalardan akreplere ve en zehirli yılanlara kadar sürüngen türlerin çok büyük bölümünü doğada ya da Anadolu\'da göremeyecekleri canlılar görülebilir.\"

DÜNYANIN EN ZEHİRLİSİ

Bu alanda yer alan, \'ok kurbağası\' denilen, dünyanın en zehirli kurbağa türünün de Amazon\'dan getirildiğini kaydeden Arık, \"Amazon\'da yerliler bambudan yaptıkları okları zehirlemek için bu kurbağanın derisinden yararlanır, üzerine sürer ve bununla avlanırlar. Bir ok kurbağası 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üretir; ama boyutuna baktığınızda 1,5 cm\'den daha büyük değil. Dünyanın en zehirli hayvanlarından biridir. Bunu da Amazon\'da yediği ateş karıncalarından sağlar. Başka türlü beslerseniz ok kurbağası zehirli değil; ama ateş karıncasıyla beslendiğinde oradan edindiği enzimle dünyanın en zehirli canlılarından biri haline gelebiliyor. Burada 20\'ye yakın var\" diye konuştu.

DÜNYANIN HER YERİNDEN GELİYORLAR

Antalya Akvaryum ve bünyesindeki alanları ziyaret edenlerin ağırlıklı olarak Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen yabancı turistlerden oluştuğunu belirten Arık, \"Misafirlerimizin yüzde 50\'si seyahat acenteleri aracılığıyla gelen yabancılar. Yüzde 25\'e yakını münferit gelen turistler, yüzde 25\'i de Antalyalılar ve Türkiye\'nin birçok ilinden gelen ziyaretçiler. Bu yıl Antalya turizminde son 10 yılın en yüksek rakamı bekleniyor ve 14 milyonu yakalayacağı tahmin ediliyor. Bizim geçen yılki ziyaretçi sayımız ise 600 bini aşkındı. Bu yıl 700 bini aşmasını hedefliyoruz. Dünyanın dört bir yanından misafir ağırlıyoruz. Her milletten insan Antalya Akvaryum\'u ziyaret etmiştir ve bu bakımdan da bir cazibe merkeziyiz\" dedi.



FOTOĞRAFLI