'Dünyanın en zehirli balığı' Akdeniz'in ardından Ege'de ortaya çıktı!

Dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen, Hint Okyanusu kökenli aslan balığı, Dalyan, Marmaris ve Bodrum’un ardından İzmir’de de görüldü. Yılda 2 milyon yumurta bırakabilen ve tüm deniz canlılarını yok eden balık, tehlike saçıyor.

Daha önce Kekova, Kaş ve Kalkan'da görülen bu balık, ardından Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da, Marmaris ve Bodrum'da görüldü. Balıkçı ağlarına da takılan 'Aslan Balığı'nın, son dönemde İzmir Karaburun ve Seferihisar taraflarında görülmesi endişe yarattı. Balığın Ege'deki varlığına karşı araştırmacılar uyarılarda bulundu.

Köpek balığını öldürür

Yeni Asır'da yer alan habere göre, renkli görünümüyle dikkati çeken balığın yüzgecinin insanla temasının zehirleyici etkisi olduğunu vurgulayan uzmanlar, "Aslan balığının dört bir yanından fırlayan yüzgeçleri ve onların uzantısı iğneleri yele gibi boynunu sarıyor. Çizgileriyle zebrayı, renkleriyle leoparı andırıyor. Bu öyle bir zehir ki bir köpek balığını anında öldürebilir, bir insanı felç edebilir. Zehirli iğneleriyle büyük balıkları uzak tutarken, onu zararsız zanneden kendinden küçük balıkları da büyük bir iştahla yutuyor. Boyunun üçte ikisine kadar olan her türlü balığı yiyor. Yakalanan bir aslan balığının midesinden 50 farklı balık türünün kalıntıları çıkmıştı.

İştahının sınırı yok. Öyle ki daha çok yemek yiyebilmek için normal ölçülerinin 30 katına kadar şişebiliyor. 30 dakikada 20 balığı midesine indirebiliyor. Bu yüzden balıkçıların kabusu. ABD Ticaret Bakanlığı'nın hesaplarına göre, aslan balığı ülkenin balıkçılığına her yıl ortalama 138 milyar dolar zarar veriyor" dedi.

Zıpkınla vurma turları

Uzmanlar bu seri katil balığın ancak vurularak ve yenerek azaltılabileceğini vurguluyor. Dünyanın birçok yerinde zıpkıncı balık adamlar aslan balığı turnuvaları düzenliyor.

Zehirli olmasına rağmen aslan balığı büyük protein kaynağı ve dünyanın en lezzetli balıkları arasında yer alıyor.

40 derece suda

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, çok zehirli olduğunu açıkladığı aslan balığı hakkında, "Çok hızlı üreyen ve tehlikeli bir balık türü. Zehirli dikenleri tehlike saçıyor. Aslan balığı sokması talihsizliği yaşayan kişiler, derhal yara bölgesini 40 derece suya batırıp 30-90 dakika bekletsinler. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor.

Ardından en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvursunlar. Ağrıyı tetikleyen en önemli etmenlerden birisi dokuda gelişen şişlik olduğundan, yaralanan bölge yukarı kaldırılmalı" diye konuştu.