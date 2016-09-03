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BBC Türkçe

Dünyanın en yüksek cam köprüsü iki haftada kapandı

Çin'in Hunan eyaletinde Avatar dağlarındaki 430 metre yükseklikteki köprü "acil bakım" için açılışından 13 gün sonra kapandı

03 Eylül 2016 13:45

Çin'de dünyanın en yüksek ve en uzun cam zeminli köprüsü, açılışından 13 gün sonra kapandı.

Yetkililer, "bölgede acil bakım yapılacağını" söylediler ve köprünün yeniden ne zaman açılacağı konusunda bilgi vermediler.

CNN'e göre bir yetkili, köprünün açılışından sonra ziyaretçi akınına uğradığını belirtti. Ancak bu yetkili köprüde bir hasar olmadığını söyledi.

Hunan eyaletinde Avatar filminin çekildiği Avatar dağlarındaki iki dağ yakasını birleştiren köprü 3,4 milyon dolara mal olmuştu.

430 metre yükseklikteki köprü, 300 metre uzunluğunda ve altı metre genişliğinde.

İsrailli mimar Haim Dotan tarafından tasarlanan köprünün zemininde her biri 99 panelden oluşan üç kat şeffaf cam kullanıldı.

Benzersiz fotoğraf imkanları sunması nedeniyle Çin'de cam köprüler büyük ilgi görüyor. Daha önce benzer köprülerde, yoga gösterileri ve düğün gibi etkinlikler düzenlendi.

Yine Hunan eyaletinde yer alan Pingjiang kentinde yeni evli bir çift, benzer bir köprüden kendilerini aşağı sarkıtarak poz vermişti.

Çinli yetkililer, köprü için günde sekiz bin ziyaretçiye izin verileceğini açıklamıştı.

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