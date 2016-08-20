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BBC Türkçe

Dünyanın en yüksek cam köprüsü açıldı

Çin'in Hunan eyaletinde Avatar filminin çekildiği Avatar dağlarındaki iki dağ yakasını birleştiren 430 metre yükseklikteki köprü, 300 metre uzunluğunda ve altı metre genişliğinde.

20 Ağustos 2016 19:48

Dünyanın en yüksek ve en uzun cam zeminli köprüsü, Çin'de açıldı.

Hunan eyaletinde Avatar filminin çekildiği Avatar dağlarındaki iki dağ yakasını birleştiren köprünün inşaatı Aralık'ta tamamlanmıştı.

Şinhua haber ajansına göre, 3,4 milyon dolara mal olan 430 metre yükseklikteki köprü, 300 metre uzunluğunda ve altı metre genişliğinde.

İsrailli mimar Haim Dotan tarafından tasarlanan köprünün zemininde her biri 99 panelden oluşan üç kat şeffaf cam kullanıldı.

Benzersiz fotoğraf imkanları sunması nedeniyle Çin'de cam köprüler büyük ilgi görüyor. Daha önce benzer köprülerde, yoga gösterileri ve düğün gibi etkinlikler düzenlendi.

Yine Hunan eyaletinde yer alan Pingjiang kentinde yeni evli bir çift, benzer bir köprüden kendilerini aşağı sarkıtarak poz vermişti.

Çinli yetkililer, köprü için günde sekiz bin ziyaretçiye izin verileceğini söylüyor.

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