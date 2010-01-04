T24- Burj Dubai geldi; 35 yıldır dünyanın en yüksek gökdeleni ünvanını taşıyan, ABD’nin Chicago kentindeki 527 metrelik "Sears Tower" ikinci sıraya düştü.

818 metre yüksekliğindeki Dubai Kulesi (Burj Dubai) geniş güvenlik önlemleri altında bugün açıldı. Dubai Kulesi üçüncü en yüksek bina Taipei 101'den 300 metre daha yüksek.



Dubai Şeyhi Muhammed Bin Raşid El Mahdum'un açılışı yapmasıyla birlikte geleneksel Arap dansları ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrağının renklerinden oluşan paraşütçülerin gösterilerinin de yer aldığı şenlikler başladı. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı açılışı binlerce Dubaili ve turist izledi.

BAE haber ajansı, binaya BAE Emiri Halife Bin Zaid El Nahyan'ın isminden esinlenerek Halife Kulesi (Burc Halife) adı verildiğini duyurdu.

800 metreyi aşan bina, bugüne kadar bu konuda bir numara olan Taipei 101 kulesinden 300 metre dolayında daha yüksek.

Yapımında 12 bin işçinin çalıştığı 160 katlı Dubai Kulesi'nin inşaatına 2004'te başlandı. Dünyanın en yüksek binası 4,1 milyar dolara mal oldu. Dubai emirinin şirketi Emaar Properties'in en iddialı projesi Dubai Kulesi'nin 150. katından sonrası çelik konstrüksiyonla inşa edildi.