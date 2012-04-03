Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan dünyanın en yüksek ağaç evi, 11 yılda inşa edildi. Sayısız odası olan evde, basketbol sahası da yer alıyor.

Daily Mail'den Tammy Hughes imzalı habere göre; inşası 11 yıl süren evin tamamında geri dönüştürülebilir malzeme kullanıldı. Sayısız odası bulunan evde basketbol sahası, balkonlar, yürüme yolları yer alıyor.

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Evin fotoğraflarını çeken Tom Whetton, "Bu ev çok etkileyici, yanına yaklaşana kadar ne kadar büyük olduğunu tam olarak anlayamıyorsunuz. Gerçekten çok büyük. Her çocuğun hayali" dedi.

Mimar Horace Burgess ise 268 bin çivi kullanarak inşa ettiği ev için yaklaşık 12 bin dolar harcadığını söyledi.