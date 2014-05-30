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Yaşam

Dünyanın en yüksek 8'inci gökdeleninde çatlak cam korkusu

Yetkililer 5 ton ağırlığı taşıyabilen camekanın son derece güvenli olduğu belirtildi

30 Mayıs 2014 10:36

ABD’nin Chicago kentinin turistlerin uğrak yeri olan bir seyir terasında facianın eşiğinden dönüldü.

Yerden yüksekliği 412 metre olan Willis Tower’ın 103’üncü katındaki camekanın 7,5 cm kalınlığındaki cam tabanı turistlerin ağırlığına dayanamadı ve adeta tuzla buz oldu.

O sırada ailesinin üç üyesiyle birlikte camekanda oturarak fotoğraf çektiren Alejandro Garibay “Ellerin cam tabanın üzerindeydi. Camın kırıldığını hissettim. Dehşetle kalkıp kendimi içeri attım” dedi. Garibay’in kuzeni Antonio Saldana ise “Hayatımın en korkunç anlarından birini yaşadı. Bir an düşeceğimi zannettim” dedi. 

Camekanın çatlaması turistler arasında paniğe yol açarken, görevliler bütün seyir terasını boşalttı.

Bina yönetiminden yapılan açıklamada, benzeri bir olayın daha önce de yaşandığı ancak 5 ton ağırlığı taşıyabilen camekanın son derece güvenli olduğu belirtildi. Yine de seyir terası tamirat için belirsiz bir süre için kapatıldı.

Seyir terası 2009’da açıldığından beri her gün yüzlerce turisti ağırlıyor. Eski adı Sears Tower olan 108 katlı 442 metre yüksekliğindeki Willis Tower 1973’te açıldığında dünyanın en yüksek binası unvanını devralmıştı. Bina bugün dünyanın en yüksek 8’inci gökdeleni.

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