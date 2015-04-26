Dünyanın en yaşlı 'yeni evli' çifti: Damat 102, gelin 91 yaşında

102 yaşındaki George Kirby, 91 yaşındaki Doreen Luckie, 27 yıllık beraberliğin ardından dünyaevine girmeye karar verdi. Yaşlı çiftin bu kararı, 2013'teki bir rekorun da kırılmasını sağlayacak.

1988 yılından beri “günah dolu bir yaşamları” olduğunu söyleyen çift, yaşları hayli ilerleyen çocuklarının da ısrar etmesi sonucu evlenmeye karar verdi. 102 yaşındaki George Kirby 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 91 yaşındaki sevgilisi Doreen Luckie’ye evlenme teklif etti. Çift Haziran ayında, George’un 103. doğum gününde evlenecekler. Böylece dünyanın en yaşlı “yeni evli çifti” olacaklar.

Rekor kıracaklar

İngiliz tabloid gazetesi Daily Mirror’ın haberine göre, evlendikleri gün George 103 yaşını dolduracak ve çiftin yaşları toplamı 194 yıl ve 281 gün olacak. Böylece 2013’te, yaşlarının toplamı 188 olan bir çiftin kırdığı rekoru da geçmiş olacaklar.

‘Dizimin üstüne çökmedim çünkü…’

3. evliliğini yapacak olan George Kirby “Aslında zamanı gelmişti. Kendimi hiç yaşlı hissetmiyorum. Doreen bana kendimi genç hissettiriyor” diye konuştu. Damat adayı teklif yaparken tek dizinin üzerine çökmediğini de söyleyerek “Tekrar ayağa kalkabilir miydim bilemiyorum” dedi.

Doreen de “allı pullu” bir gelin olmayacağını, ancak yine de düğün fikrinin kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

‘Bir şanssızlık olmayacağını umuyoruz’

2013 yılından beri George’un oğlu Neil Kirby’ye ait olan Langham Oteli’nde yaşayan çiftin düğünleri de burada gerçekleşecek. Babasının nikah şahitliğini yapacak olan Neil Kirby, “Doreen’i uzun yıllardır annemiz gibi kabul ediyoruz. Soyadı şimdilik Luckie (şanslı), düğünden sonra da bir şanssızlık olmayacağını umuyoruz” diye konuştu.

Ayrı evliliklerinden toplamda 7 çocuğu, 15 torunu ve 7 torun çocuğu bulunan çiftin düğününe, aile ve yakın dostlardan oluşan 60 kişi katılacak.