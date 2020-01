Dünyanın en yaşlı tutsak dev pandası hayatını kaybetti

Çeviri: Gonca Tokyol

Dünyanın en yaşlı tutsak dev pandası Basi, 37 yaşında hayatını kaybetti. Basi'nin Çin'in güneydoğusundaki Fuzhou kentindeki bakıcıları, perşembe günü yaptıkları açıklamada, dev pandanın kaldığı Straits Giant Panda Research and Exchange Center’da sabah yerel saatle 08:50’de öldüğünü duyurdu.

The world's oldest captive giant panda dies at the ripe old age of 37 -- more than 100 in human years pic.twitter.com/8DlDYrgH8X