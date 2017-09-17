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Yaşam

Dünyanın en yaşlı tutsak dev pandası hayatını kaybetti

Çin'de yaşayan Basi, 37 yaşındaydı

17 Eylül 2017 18:29

Çeviri: Gonca Tokyol 

Dünyanın en yaşlı tutsak dev pandası Basi, 37 yaşında hayatını kaybetti. Basi'nin Çin'in güneydoğusundaki Fuzhou kentindeki bakıcıları, perşembe günü yaptıkları açıklamada, dev pandanın kaldığı Straits Giant Panda Research and Exchange Center’da sabah yerel saatle 08:50’de öldüğünü duyurdu.

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