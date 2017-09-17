Yaşam
Dünyanın en yaşlı tutsak dev pandası hayatını kaybetti
Çin'de yaşayan Basi, 37 yaşındaydı
Çeviri: Gonca Tokyol
Dünyanın en yaşlı tutsak dev pandası Basi, 37 yaşında hayatını kaybetti. Basi'nin Çin'in güneydoğusundaki Fuzhou kentindeki bakıcıları, perşembe günü yaptıkları açıklamada, dev pandanın kaldığı Straits Giant Panda Research and Exchange Center’da sabah yerel saatle 08:50’de öldüğünü duyurdu.
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