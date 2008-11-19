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Çevre

Dünyanın en yaşlı kutup ayısı 'esarette' öldü

Dünyanın en yaşlı kutup ayısı, Kanada’daki hayvanat bahçesinde öldü.

19 Kasım 2008 02:00

Winnipeg’deki Manitoba’s Assiniboine hayvanat bahçesinin yetkilisi Gordon Glover, birkaç defa felç geçiren ve organ yetmezliği bulunan 42 yaşındaki Debby adlı kutup ayısının dün uyutulduğunu söyledi.

1966 yılında Rusya’nın Kuzey Kutup bölgesinde dünyaya gelen ayının, bir yaşındayken Kanada’ya getirildiği belirtildi.

Debby, yıl başında dünyanın en yaşlı kutup ayısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

Kutup ayılarının çok azı vahşi doğada 20 yıl yaşayabiliyor. Bu hayvanların çoğu, korunaklı ortamlarda 30’lu yaşlarının başlarını görebiliyor.

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