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Yaşam

Dünyanın en yaşlı köpeği öldü

Guinness Dünya Rekorlari Kitabı'na göre yaşayan en yaşlı köpek olan Pusuke'nin 26 yaşında Japonya'da...

07 Aralık 2011 02:00

T24 - Guinness Dünya Rekorlari Kitabı'na göre yaşayan en yaşlı köpek olan Pusuke'nin 26 yaşında Japonya'da önceki gün öldüğü bildirildi. Pusuke'nin yaşı insanların yaşına oranlandığında, değişik hesaplamalara göre 117-185 arasında çıkıyor. 

Pusuke'nin sahibi Yumiko Şinohara, Kyodo haber ajansına, köpeğinin Tochigi eyaletinin Sakura bölgesinde hayatını kaybettiğini söyledi. Pusuke'nin öldüğü pazartesi gününe kadar iştahının yerinde ve aktif olduğu kaydedildi.

1985 yılının Nisan ayında doğan Pusuke, geçen yılın Aralık ayında dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği olarak tescil edilmişti.

Guinness'e göre dünyada bilinen en yaşlı köpek, 1939 yılında 29 yaş 5 aylıkken hayatını kaybeden Bluey adlı köpekti.










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