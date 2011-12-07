Dünyanın en yaşlı köpeği öldü

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Pusuke'nin sahibi Yumiko Şinohara, Kyodo haber ajansına, köpeğinin Tochigi eyaletinin Sakura bölgesinde hayatını kaybettiğini söyledi. Pusuke'nin öldüğü pazartesi gününe kadar iştahının yerinde ve aktif olduğu kaydedildi.1985 yılının Nisan ayında doğan Pusuke, geçen yılın Aralık ayında dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği olarak tescil edilmişti.Guinness'e göre dünyada bilinen en yaşlı köpek, 1939 yılında 29 yaş 5 aylıkken hayatını kaybeden Bluey adlı köpekti.