Dünyanın en yaşlı kadını öldü

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Salihli Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Gaışhıkaan Sıhıkaan'ın rahatsızlanması üzerine, bakıcılığını yapan Arife Eken, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Sıhıkaan'ın yaşamsal fonksiyonlarının durduğunu belirledi.Sıhıkaan'ın ölüm haberi üzerine, komşuları ve yakınları eve geldi. Sıhıkaan'ın yarın Kurtuluş Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedileceği bildirildi.1890 Türkistan doğumlu Gaışhıkaan Sıhıkaan, kocasını ve çocuklarını Türkiye'den önce sığındığı Hindistan'da salgın hastalıktan kaybetmişti.Türkiye'ye 1953'de göç etmesinin ardından Manisa'nın Salihli ilçesine yerleşen Gaışhıkaan Sıhıkaan'ın bakımını, Salihli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Salihli Belediyesi ile duyarlı vatandaşların sağladığı destekle 6 aydır aynı sokakta oturan komşusu Arife Eken sağlıyordu.Türkiye'ye göç etmesinden 58 yıl sonra 2011 yılında vatandaşlık kaydı yapılarak nüfus cüzdanı verilen Gaışhıkaan Sıhıkaan, bir süre önce mide kanaması rahatsızlığı nedeniyle Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, 3 gün sonra hastaneden taburcu edilmesinin ardından evinde istirahate çekilmişti.ABD vatandaşı Eunice Sanborn'un 115 yaşındayken 31 Ocak 2011'de ölümünün ardından 26 Ağustos 1896 doğumlu bir başka ABD vatandaşı Besse Cooper ''dünyanın en yaşlı kadını'' unvanını elde etmişti.Söz konusu unvan, nüfus kaydına alınmasıyla birlikte 121 yaşındaki Sıhıkaan'a geçmişti.