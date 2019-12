Dünyanın en yaşlı kadını Diyarbakır'da

Atatürk'e ayran ikram etmiş

40 yıldır kaynanasına bakıyor

Bismil'e bağlı Ulutürk köyünde yaşayan Halim Solmaz'ın nüfus kayıt örneğine göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1 Temmuz 1884'te doğduğu, 4'ü erkek 3'ü kız 7 çocuk, 54 torun ile yaklaşık 150 torun çocuğu sahibi olduğu belirtildi.Kürtçe konuşmalarını Türkçe'ye çeviren Solmaz ninenin 38 yaşındaki torunu Mehmet Beşir Solmaz, bir asırı deviren ninesinin dedesi Şemsettin Solmaz ile 1917 yılında Patnos'tan Siirt'in Kurtalan ilçesi Güvercinlik köyüne göç ettiğini söyledi.Babaannesinin, yaklaşık 3 yıl evli kaldığı ilk eşinin 1. Dünya Savaşı'nda askerdeyken ölmesi üzerine amcasının oğlu Şemsettin Solmaz ile hayatını birleştirdiğini anlatan torun Solmaz, şöyle konuştu: ''Şimdi 125 yaşında olan ninem artık konuşmakta ve hareket etmekte güçlük çekiyor. Ninemin tüm bakımını annem yapıyor. Ninem ve dedem 1917 Rus ihtilalinden sonra Kurtalan ilçesine bağlı Güvercinlik köyüne yerleşiyorlar. Uzun süre orada kalıyorlar. Tabii çok zor bir yaşamları oluyor. Örneğin, o günün koşulları gereği mağarada yaşıyorlar. Kıtlık görüyorlar. Daha sonra fahri imamlık yapan babam yaklaşık 20 yıl önce Bismil yöresine taşınıyor. Bizim ailemiz, amcalarım, halalarım ve çocukları Siirt, Batman ve Diyarbakır'da yaşıyorlar. Babaannemin 7 çocuğundan 54 torunu, yaklaşık 150 de torununun çocuğu var. Torununun torunu da var, ancak ben sayıyı bilmiyorum.''Halim nine, torunu aracılığıyla Atatürk'ün Kurtalan ilçesinden geçişi sırasında köylerine geldiğini söyledi. Atatürk'ün atla köye geldiğini, kendileriyle yakından ilgilendiğini, kendisinin de Atatürk ve arkadaşlarına ayran ikram ettiğini anlatan Halim nine, ''Atatürk mavi gözlü ve çok yakışıklı idi. o atına binmiş, arkadaşları da süvariydi'' dedi.Mehmet Beşir Solmaz, ninesinin 3 çocuğunu kaybettiğini, hayatta kalan büyük amcasının 90, bir halasının 80, diğerlerinin ise 55 ve 50 yaşında olduklarını belirterek, ''Ninemle dedem 60 yıl evli kalmışlar. Dedem 1972 yılında vefat etmiş. Ninem konuşabildiği zaman 'keşke ölseydim, yeter çok yaşadım' diyor. En çok yoğurt tüketiyor. Eskiden tereyağını da sofrasından eksik etmezdi. Kronik bir rahatsızlığı yok, ancak yaşlılıktan bizim bakımımıza muhtaç. Ninem bence dünyanın en yaşlı insanı.''Solmaz, ninesine yaşlılık maaşını henüz bağlatamadıklarını, bu amaçla yaşadığını kanıtlamak için sağlık kurulu raporu aldıklarını ifade ederek, tüm işlemleri ilgili yerlere ibraz etmelerine karşın hala maaşının bağlanmadığını söyledi.Torun Solmaz'ın annesi Selime Solmaz da Kürtçe olarak kayınvalidesi ile 40 yıldır aynı evi paylaştığını ve Halim ninenin tüm bakımını üstlendiğini söyledi.Ninenin herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığını, birkaç ay önce geçirdiği kısmi felç yüzünden tek başına yürümekte ve konuşmakta güçlük çektiğini belirten gelin Solmaz, yaşlı kadının konuşabildiğinde isteklerini gayet güzel dile getirdiğini anlattı.Halim ninenin gezmeyi, temiz olmayı çok sevdiğini belirten gelin Solmaz, ''40 yıldır baktığım kaynanamın gözleri görmüyor. Tuvalet ihtiyacından banyosuna, yemesine, içmesine kadar her şeyi ile ben ilgileniyorum. Bazen 'keşke genç olsaydım' diyerek eskiye özlem duyuyor. En çok yoğurt seviyor. 'Eskiden kocalar eşlerini döverdi, şimdiki gelinler çok şanslı, çünkü eşleri onları dövmüyor' diyor. Yaşlılıktan dolayı zaman zaman yemeyi içmeyi bile unutuyor'' dedi.Bu arada, yaşlı kadının Batman'ın beşiri ilçesinde nüfusa kayıtlı olduğu kaydedildi. Beşiri İlçe Nüfus Müdürü İrfan Ertaş, Halim Solmaz'ın Beşiri ilçe Nüfus Müdürlüğü'nde kaydının bulunduğunu belirterek, ''Kayıtlarımızda Halim Solmaz 1884 yılı doğumludur ve sağdır. Bismil'de ikamet etmektedir'' dedi.