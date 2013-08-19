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Yaşam

Dünyanın en yaşlı insanlarından biri olan Mehmet dede 124 yaşında öldü

124 yaşındaki Mehmet Tatar'ın 12 çocuğu ve 65 torunu vardı...

19 Ağustos 2013 10:31

Dünyanın en yaşlı insanları arasında yer alan 1889 doğumlu Mehmet Tatar, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetti.
 
Ejder Tatar, 124 yaşındaki Mehmet Tatar'ın yaklaşık iki ay önce mide kanaması geçirdiğini ve bir süre hastanede yattığını belirterek, "Hastaneden taburcu olduktan sonra bir türlü kendisine gelemedi bir haftadır hiçbir şey yiyip içmiyordu bugün en son olarak bir fincan zemzem içti ve gözlerini yumdu" dedi.

Tatar için öğle vakti Ulu Cami'de tören düzenleneceği öğrenildi.

Türkoğlu İlçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde oğlu Musa Tatar'la yaşayan 12 çocuk ve 65 torun sahibi, 124 yaşındaki Mehmet Tatar, geçen Ramazan Bayramı'nda bir şeker firmasının reklam filminde ''aile birliği'', ''aile bağları'' ve ''bayramlar aileyle güzel geçer'' mesajıyla hafızalarda yer etmişti.

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