Dünyanın en yaşlı insanı öldü

Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen ve son yıllarda sevenlerinin verdiği isimle 'Miss Susie' adıyla tanınan Susannah Mushatt Jones 116 yaşında New York'da hayatını kaybetti.

1899 yılında Alabama'da bir çiftlikte dünyaya gelen Susannah Mushatt Jones aynı zamanda 19. yüzyılda doğmuş son Amerikan vatandaşıydı.

19, 20 ve 21. yüzyılları yaşayan Jones, iki dünya savaşı ve 20 Amerikan başkanı görmüştü. 116 yaşında ölen Jones'un büyükanne ve babaları köleydi.

Uzun hayatın sırrı



19. yüzyılda doğup da hâlâ yaşayan son insanlar arasında olan Jones uzun yaşamasını hep bol bol uyumasına, içki ve sigara içmemesine bağlardı.

Ama belki de sağlıksız başka alışkanlıkları sayesinde uzun yaşamıştı.

Geçen yıl Times dergisine verdiği mülakatta her gün dört dilim kızartılmış domuz jambonu ve yağda yumurta yediğini itiraf etmişti.

En büyük lüksü pahalı iç çamaşır

Ailesi Miss Susie'nin en zevk aldığı şeylerden birinin kendisine pahalı iç çamaşırı almak olduğunu söylüyor.

Bir keresinde doktor muayenesi sırasında kendisine yardım eden hemşirelere "Şık çamaşır giymek için hiç bir zaman geç değil" dediği anlatılıyor.

Dünyanın 'yeni' en yaşlısı: Emma Morano oldu

Jones'un ölümünden sonra dünyanın en yaşlı insanı ünvanını alan 116 yaşındaki Emma Morano adlı İtalyan kadın, Verbana'da yaşıyor.

Los Angeles'daki Yaşlılık Araştırmaları Grubu'nun kayıtlarına göre Morano 1899'da doğmuş. Morano'nun 1890'larda doğup hâlâ hayatta olan son kişi olduğu düşünülüyor.